Les Master Class de Fortiche, Disney et Insomniac à Paris et à Lyon respectivement les 17 et 19 juin 2024

Oscar, 5 ans, a confié à sa grand-mère, que Serena, en classe, le regarde avec des "paillettes" dans les yeux. (Les prénoms n'ont pas été changés, nous vous demandons donc de rester discrets ! )

Pourquoi on vous en parle ? Parce qu'on est comme Serena !

Mais nos paillettes sont destinées aux 3 intervenants qui seront à Paris et à Lyon respectivement les 17 et 19 juin 2024.

Brian Allgeier d'Insomniac sur le design

25 ans d'expérience sur des jeux AAA… Brian est le directeur et designer de la série des Ratchet & Clank. Il est également directeur expérience chez Insomniac et il a évidemment collaboré sur le dernier Spider-Man.

Au cours d'une journée de formation, vous allez travailler, avec vos pairs, pour créer une expérience de jeu encore plus cohérente et convaincante en liant mécanismes et intrigue forte.

Détails de la formation

Justine Codron de Disney sur l'éclairage

14 ans d'expérience sur le lighting chez Framestore, Mac Guff, Animal Logic, Pixar, Blue Sky et Disney.

Justine a travaillé sur la Reine des Neiges 2, sur Encanto, Raya et le dernier dragon, Wish pour en citer quelques-uns.

Développez vos compétences en éclairage, renforcez la narration visuelle de vos réalisations en vous inspirant des outils de la cinématographie traditionnelle.

Détails de la formation

Alexis Wanneroy de Fortiche sur l'animation

Depuis 4 ans, Alexis Wanneroy supervise le département Animation de Fortiche Montpellier. Il a notamment exercé 12 ans chez Dreamworks sur les longs métrages.

Recréez la mécanique du corps bipède en animation : caractérisation selon les différents personnages, plans d'action physique intenses traitant des poussées, tractions et levées de poids.

Détails de la formation

Plus que des paillettes, on vous promet le renforcement de vos compétences !

Vous pouvez vous inscrire jusqu'à 48 heures avant le début de la formation (et au plus vite si vous souhaitez bénéficier du financement de votre OPCO).

Sophie (sophie.romanogamaste.net) et/ou Amélie (amelie.thomegamaste.net) sont là pour vous aider ou répondre à vos questions !

L'équipe Gamaste, en partenariat avec l'AFJV