Festival d'Annecy / MIFA : plongée dans les contenus immersifs et le jeu vidéo Festival du 9 au 15 juin 2024 - Mifa du 11 au 14 juin 2024 - Annecy

MIFA : XR et jeu vidéo : les nouveaux territoires de l'animation

Depuis plusieurs années, la XR est présente au Mifa à travers une programmation et des partenaires toujours plus nombreux.

Aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans l'histoire de la XR au Mifa avec l'inauguration d'un espace totalement dédié, à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat.

En rapprochant XR et jeu vidéo, nouvel axe fondamental de son offre 2024, le Mifa facilite les synergies entre animation, créations immersives et jeu vidéo.

Contenus XR et jeu vidéo? : du divertissement sous tous les angles

C'est sous l'égide de deux personnages bien connus des fans d'animation que le nouvel espace sera inauguré. Véritables traits d'union entre l'animation, la XR et le gaming, les personnages iconiques des studios Aardman occuperont une place spéciale au sein du nouvel espace XR&Games.

En effet, Wallace et Gromit investiront doublement les lieux avec des contenus exclusifs : une expérience immersive, The Grand Getaway, et un jeu vidéo, Jamtastic !

Une dizaine d'oeuvres immersives internationales seront mises en avant du 11 au 14 juin, à l'instar de Eternelle Notre-Dame qu'Orange proposera en exclusivité dans sa version longue de 45 min !

Une reprise des Œuvres VR de la Sélection officielle en compétition au Festival sera également proposée pour le plus grand plaisir des cinéphiles adeptes de nouvelles formes de narration.

Trois Conférences Mifa aborderont quant à elles les défis et les opportunités auxquels la XR est confrontée. Incursions dans le monde de la réalité virtuelle d'IP célèbres, sur le potentiel de la danse et du body tracking en XR ou encore de l'impact du documentaire immersif.?

Jeu vidéo? : créativité et innovation à l'honneur

Pour marquer cette première édition de l'espace XR&Games, un concours de cinématiques et trailers de jeux vidéo a été lancé en mars dernier. Plus de 60 projets provenant de 15 pays - dont la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou encore l'Argentine et l'Australie - ont été soumis !

Une Conférence sera dédiée aux trailers et cinématiques de jeux vidéo avec des représentants de Psyop et Digic Pictures. Elle sera suivie de la remise des prix du concours de cinématiques avec projection des oeuvres le 11 juin.

Durant 4 jours, une quinzaine de structures sont attendues pour présenter leurs dernières créations. Le showroom accueillera notamment le Big Festival (gamescom latam) et sa sélection des meilleurs jeux indépendants récents, ainsi que le Pavillon Africain, qui rendra compte de la créativité foisonnante du jeu vidéo en Afrique.

Une Conférence Mifa qui s'intéressera au monde des IP de jeux. Passion Pictures questionnera leurs stratégies de création et leur prospérité.?

Opening Cocktail - Mardi 11 juin

Le nouvel espace XR&Games sera inauguré comme il se doit ! Ce cocktail d'ouverture permettra à l'ensemble des professionnels du gaming et de l'immersif de se réunir dans un cadre convivial et informel.

Pitchs Mifa - Expériences numériques - Mardi 11 juin à 14h

Présentation des 6 projets immersifs sélectionnés :

Kalunga de Maria Trindade et Susanna Duellmann (Allemagne)

Frustrian de Pavel Pavlyukov et Georgii Molodtsov (Kazakhstan, Estonie)

Les Sidérants de Leo et Valérie Schermann (France)

Monte Venus de Paula Orlando et Rocio Pichirili (Argentine)

Lustration de Ryan Griffen et Adrien Pflug (France)

The Origin of Blindness de Emilia Gozzano et Gabriele Rossi (Italie)

Awards Ceremony - Mardi 11 juin à 17h

Annonce des lauréats des Pitchs Mifa - Expériences numériques 2024 et du concours de cinématiques et trailers.

Work in Progress XR - Mercredi 12 juin

Un nombre record de projets XR internationaux seront présentés lors des fameuses sessions de WIP XR ! Pendant toute la semaine, le public aura ainsi l'occasion de découvrir ces oeuvres de réalité virtuelle animée.

Masterclass - Mercredi 12 juin

À l'occasion des 20 ans de Dofus, une masterclass sera consacrée au studio Ankama et son fondateur Anthony Roux, acteur clef français et précurseur d'une industrie transmédia depuis ses origines, développant des univers aussi bien au travers du jeu vidéo, de la série, du film d'animation ou du livre.

French Day - Mercredi 12 juin

Lors d'un panel commun, Unifrance, l'Institut Français et le CNC viendront présenter les évolutions du dispositif lancé ensemble en 2023, "French Immersion XR". Cette rencontre institutionnelle sera également l'occasion de présenter les différents dispositifs d'accompagnement et de soutien à la création immersive tricolore.

Plus d'informations