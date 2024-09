Master Classes : Des experts de chez Valve, Insomniac, Fortiche et Les Sims

Que vous soyez du côté de Paris, de Lyon ou même à la maison ou au studio (eh oui nous proposons du distanciel ! ), 4 experts en User Research, en Tech Art, en Animation et en Programmation vous attendent en ce mois de septembre ! Ils vous partageront leurs pratiques, expériences et connaissances afin que vous puissiez en tirer le maximum d'enseignements et performer davantage dans votre quotidien.

Voici en détails, les experts du mois

Design - Mike Ambinder sur le Data Driven Design

Chercheur reconnu en User Research, il partagera les méthodes validées pendant 15 ans chez Valve pour collecter les bonnes données qui permettent ensuite de prendre les bonnes décisions de design et proposer les meilleurs jeux aux joueurs.

RDV le 16 septembre à Paris et le 18 septembre à Lyon.

Plus d'informations

Arts - David Santiago sur l'Advanced Tech Art

Senior Tech Artist chez Insomniac, il vous donnera les meilleurs tuyaux pour optimiser les outils, le pipeline et le workflow que vous mettez en place en tant que Technical Artist.

RDV le 23 septembre à Paris et le 25 septembre à Lyon.

Plus d'informations

Arts - Alexis Wanneroy sur l'Animation Faciale

Superviseur de l'animation de Fortiche Production, vous travaillerez ensemble sur l'amélioration de la crédibilité, la caractérisation et l'appeal de votre personnage en faisant des choix d'acting sincères.

RDV le 23 septembre à Paris et le 25 septembre à Lyon.

Plus d'informations

Technology - David "Rez" Graham sur l'Advanced Data Structures & Algorithms

Expert reconnu, ex-Programmeur senior IA chez EA Maxis, il vous aidera à maîtriser la puissance des structures de données et des algorithmes pour améliorer significativement les performances de vos jeux.

RDV du 24 au 27 septembre (2h/jour - 9h00-11h00) à distance.

Plus d'informations

L'équipe Gamaste, en partenariat avec l'AFJV