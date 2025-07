Press Start : (Dé)construction - 13e édition du festival du jeu vidéo de la Bpi Du 3 septembre au 7 décembre à la Bpi Lumière

Dans le cadre du relogement de la Bpi dans l'immeuble Lumière (Paris, 12e), Press Start, le festival de jeux vidéo de la Bpi, se réinvente dans une toute nouvelle formule. Du 3 septembre au 7 décembre, à raison de deux rendez-vous par mois et d'un week-end spécial les 6 et 7 décembre, le festival revient pour sa 13e édition autour d'un thème tout trouvé : (Dé)construction.

La marraine de cette édition 2025 est Bulledop.

Press Start 2025 entend explorer toutes les facettes qui font la richesse des jeux de construction et de gestion. (Dé)construction est aussi l'occasion de questionner les rouages de l'industrie du jeu vidéo et d'imaginer un futur plus inclusif, plus représentatif et plus diversifié. C'est aussi une opportunité de s'interroger sur les réalités d'un secteur ébranlé par plusieurs crises récentes. Et même si le festival se déconstruit, les ateliers resteront au coeur de la programmation, offrant aux visiteur·euses la possibilité de mettre directement leur créativité à l'oeuvre !

Parmi les temps forts

Tout au long du festival

Et si vous transformiez le Centre Pompidou à votre façon ? Sur un serveur dédié, Press Start vous propose de réinventer l'iconique bâtiment parisien dans Minecraft. Détournement artistique, relecture symbolique, reconstitution imaginative ou effondrement total : tout est permis.

Une sélection de consoles rétro, collector et actuelles vous attendent tout au long du festival.

Des jeux

S'appuyant sur la riche programmation des Mercredis du jeu vidéo, Press Start 2025 proposera chaque mois une session de jeu autour du thème de la (Dé)construction. Au programme : des incontournables comme Minecraft, l'un des jeux les plus joués au monde, Les Sims, mais aussi une sélection des meilleurs jeux indépendants axés sur la construction.

Chaque session sera accompagnée d'une médiation attentive pour guider les participant·es dans leur expérience ludique.

Mercredis : 3 septembre | 8 octobre | 5 novembre | 3 décembre

Des ateliers

Comme chaque année, Press Start propose de nombreux ateliers pour tous les âges et tous les niveaux, mêlant game design, ou encore création de personnages. Ces ateliers visent à faire le lien entre construction physique et création numérique, tout en conservant un angle créatif et accessible.

3 septembre (à partir de 10 ans) | 10 septembre (à partir de 10 ans) | 2 ateliers le 22 octobre (à partir de 7 et 11 ans) | 2 ateliers le 12 novembre (à partir de 17 et 10 ans) | 6 décembre (à partir de 12 ans) | 7 décembre (à partir de 12 ans)

Des rencontres

Nous proposerons au coeur de la bibliothèque des rencontres pour questionner l'industrie du jeu vidéo et son écosystème. Nous nous interrogerons, avec le public et des experts du monde vidéoludique, sur des enjeux qui traversent le monde du jeu vidéo actuellement.

2 rencontres le 6 décembre & 2 rencontres le 7 décembre

Week-end spécial les 6 et 7 décembre

Pour clôturer le festival, la Bpi vous donne rendez-vous pour un week-end spécial avec différentes rencontres et ateliers de 12h à 20h.

Infos pratiques

Lieu

Bibliothèque publique d'information - Immeuble Lumière

40 avenue des Terroirs de France - 75012 Paris

Métro Cour Saint-Emilion

Entrée libre

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi | 12h - 22h

Samedi, dimanche, jours fériés | 11h - 22h

Fermeture les mardis

Plus d'informations