L'association MO5 annonce l'ouverture le 13 décembre 2025 de son musée dédié à l'histoire du jeu vidéo

A l'occasion d'une conférence organisée lors du colloque du CNJV, les membres de l'association MO5.Com ont officialisé une nouvelle attendue de longue date : l'ouverture de leur musée du jeu vidéo, prévue le 13 décembre 2025, dans la ville d'Arcueil (94).

Créée il y a plus de 20 ans, l'association MO5 oeuvre pour la préservation du patrimoine numérique et vidéoludique, avec une collection riche de plusieurs milliers de machines, jeux et accessoires. Ce projet de musée représente une étape majeure dans l'histoire de l'association, qui concrétise ainsi l'objectif fondateur de sa création.

Installé dans les anciens locaux de la mairie d'Arcueil, à quelques minutes à pied du RER B (station Laplace), le musée ouvrira ses portes avec :

Plus de 140 machines jouables sur place

Une surface d'exposition de 1 200 m² dans sa première version

Un tarif d'entrée inférieur à 10 €, gratuit pour les membres de l'association

Une ouverture les mercredis, samedis, dimanches et pendant les vacances scolaires

Au-delà de l'exposition permanente, le lieu accueillera également des ateliers de réparation, des espaces de médiation, des visites guidées et des actions de sensibilisation autour de la conservation du jeu vidéo, de ses supports et de ses usages.

Les membres de MO5 ont également évoqué leur ambition d'obtenir à terme le label "Musée de France", ainsi que leur volonté d'inclure dans leur démarche les enjeux liés à la préservation du jeu vidéo contemporain, y compris les jeux dématérialisés.

Cette première version du musée se veut évolutive, en lien avec les futurs aménagements prévus par la mairie d'Arcueil. Une partie des activités reposera sur l'engagement bénévole des membres de l'association, mais un renfort par du personnel salarié est également prévu.

Ouverture au public : samedi 13 décembre 2025

Adresse : ancienne mairie d'Arcueil, à 3 minutes à pied du RER B Laplace

Plus d'informations