Les jeux vidéo, envahisseurs de notre quotidien et de notre culture Une conférence de Pierre Trouvé, journaliste au service Pixels du journal Le Monde - Colloque du CNJV, 8 novembre 2025

Comment les jeux vidéo sont-ils passés d'un loisir solitaire sur écran cathodique à un phénomène de société omniprésent dans notre quotidien, notre culture et même nos émotions ? C'est à cette question que répond avec finesse et humour Pierre Trouvé, journaliste au service Pixels du journal Le Monde, lors d'une conférence donnée à l'occasion du colloque annuel du CNJV.

Partant de souvenirs personnels et de références marquantes - du Super Mario Bros. de son enfance au Rickroll, en passant par Minecraft à l'école et les mèmes viraux issus de Call of Duty - Pierre Trouvé décrypte la manière dont le jeu vidéo a infusé toutes les strates de notre société : dans la rue (grâce au street artiste Invader), dans nos foyers, nos conversations, nos usages éducatifs, nos vêtements, nos parcs d'attraction, nos playlists… et jusqu'au plus profond de nos souvenirs.