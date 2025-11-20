Menu
Les jeux vidéo, envahisseurs de notre quotidien et de notre culture

Une conférence de Pierre Trouvé, journaliste au service Pixels du journal Le Monde - Colloque du CNJV, 8 novembre 2025

Comment les jeux vidéo sont-ils passés d'un loisir solitaire sur écran cathodique à un phénomène de société omniprésent dans notre quotidien, notre culture et même nos émotions ? C'est à cette question que répond avec finesse et humour Pierre Trouvé, journaliste au service Pixels du journal Le Monde, lors d'une conférence donnée à l'occasion du colloque annuel du CNJV.

Partant de souvenirs personnels et de références marquantes - du Super Mario Bros. de son enfance au Rickroll, en passant par Minecraft à l'école et les mèmes viraux issus de Call of Duty - Pierre Trouvé décrypte la manière dont le jeu vidéo a infusé toutes les strates de notre société : dans la rue (grâce au street artiste Invader), dans nos foyers, nos conversations, nos usages éducatifs, nos vêtements, nos parcs d'attraction, nos playlists… et jusqu'au plus profond de nos souvenirs.

Publié le 20 novembre 2025
