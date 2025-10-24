Paris Audio Video Show 2025 : quand le son et l'image rencontrent le jeu vidéo Les samedi 25 et dimanche 26 octobre 2025 au Palais des Congrès de Paris, porte Maillot - Journée professionnelle le lundi 27 octobre

Le Paris Audio Video Show fêtera cette année ses 40 ans les 25 et 26 octobre au Palais des Congrès de Paris. Né du Festival Son & Image, l'événement s'est imposé comme le grand rendez-vous européen des passionnés de technologies audio et vidéo.

Dans cette interview, Philippe Carré, président du salon, revient sur l'évolution de cette manifestation emblématique et sur la place croissante qu'y occupe le gaming. Téléviseurs à très faible latence, projecteurs laser, sons spatialisés et mixage multicanal : les innovations présentées cette année intéressent autant les joueurs que les créateurs de jeux vidéo.

Philippe Carré souligne également la convergence entre home cinéma, e-sport et spectacle vivant, ainsi que la volonté de rendre le salon plus professionnel et international. Une journée spécifique, le 27 octobre, sera d'ailleurs réservée aux professionnels de l'industrie audio, vidéo et du divertissement interactif.

Interview de Philippe Carré, président du Paris Audio Video Show 2025

Plus d'informations