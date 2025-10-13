Paris Game Biz 2025 : les studios français à la rencontre des financeurs L'écosystème B2B français et international du jeu vidéo au coeur de la capitale

Pour sa deuxième édition, Paris Game Biz, événement 100% B2B dédié aux rencontres d'affaires entre studios de développement et financeurs internationaux accueille près de 70 studios sélectionnés et 34 buyers venus découvrir l'écosystème français et européen du jeu vidéo. Organisé par Capital Games, cluster du jeu vidéo en Île-de-France, la programmation se dévoile !

Les événements B2B au coeur d'un marché en mutation

Dans un contexte marqué par la consolidation de l'industrie et une pression accrue sur les financements privés, les événements B2B professionnels jouent un rôle stratégique pour connecter créateurs et investisseurs. Les nouveaux formats hybrides, désormais installés auprès du grand public et des professionnel·les, ont rendu ces rendez-vous physiques d'autant plus essentiels ; nécessitant une approche différenciante pour garantir leur valeur ajoutée.

Cyrille Imbert, Vice-Président Evénementiel chez Capital Games, explique :

La pandémie a contraint de nombreuses entreprises à mener leurs affaires à distance, et maintenant la plupart d'entre nous fonctionnent de cette manière. Cela rend les événements B2B plus difficiles à promouvoir, car une forte incitation est nécessaire pour que les gens, en particulier les buyers, se déplacent physiquement. En constatant moins de buyers et de studios"leaders", et un nombre proportionnellement plus élevé de prestataires de services, il était important de trouver une nouvelle approche pour permettre de nouvelles synergies".

La France, 2ème marché européen du jeu vidéo avec plus de 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 (chiffres : SELL), dispose d'un écosystème créatif dynamique qui nécessite des passerelles vers les investissements internationaux. Paris Game Biz répond à cet enjeu en tant que rendez-vous B2B français du jeu vidéo à portée internationale où l'excellence créative française rencontre les opportunités de financement et de distribution internationales. Positionnant ainsi durablement Paris et la France au centre de l'industrie mondiale du jeu vidéo.

Les buyers de Paris Game Biz 2025

11 bit studios, Agora Gaming Partners, Arte, Behold Ventures, Crossbridge Games, Devolver, Digital Bros / 505 games, Dotemu, Feardemic, Fireshine Games, Firesquid, Focus Entertainment, Goblinz Publishing, Gamedev Fund, Kepler, Knights Peak / Ky.Games, Kalypso Media Group, Krafton, Kwalee, Maximum Games, Nacon, New Tales, Paradox Interactive, Pix Capital, Playstack, Plug In Digital, Raw Fury, Reforged Studios, Secret Mode, Shiro Games, Smilegate Entertainment, Sony Interactive Entertainment, Team17 et Twin Sails Interactive.

Une programmation en phase avec les enjeux de l'industrie

La deuxième édition de Paris Game Biz, qui marque une nouvelle étape dans le développement de la filière, se tiendra les 28-29 octobre 2025 au Studio Harcourt.

Près de 70 studios issus de France et de l'international (Allemagne, Etats-Unis, Norvège, Espagne, Inde, Emirats arabes unis, Pays-Bas, Pologne...) ont été sélectionnés par un jury de 20 expert·es de l'industrie. Chaque studio aura ainsi l'opportunité de rencontrer plusieurs financeurs parmi les 34 buyers (éditeurs et investisseurs) internationaux à l'écoute de leur(s) projet(s). Le budget moyen demandé par les studios candidats : 1,4 million d'euros, reflète par ailleurs l'ambition et la maturité des projets présentés.

Plusieurs animations ponctueront les rendez-vous business sur l'ensemble des deux journées :

Mardi 28 et Mercredi 29 octobre - Workshops et partage d'expertise

Mardi 28 octobre (15h15 - 16h15) : "Standing Out to Publishers : How Studios Can Successfully Pitch and Get Noticed" avec Damian Pawlak / Feardemic et Patrick Johnson / Playstack

Mercredi 29 octobre (9h15 - 10h15) : "How to Become a PlayStation Partner" en compagnie de Sophie Watson / Sony Interactive Entertainment

Mercredi 29 octobre (16h30 - 17h30) : "Xsolla Panel : Succeeding in Self-Publishing", une table-ronde animée par Jane Startseva / Xsolla avec Eddy Celestine / Xsolla, Pierre Couturier, Gabriel Esteves / Akeya et Julien Ramette / Not A Shark Company

Mardi 28 octobre au soir

Prise de Parole de Capital Games et du CNC en ouverture de la soirée Cocktail Party avec l'ensemble des participants et invités.

A l'occasion du lancement de l'Indie Game Lab Japon 2026, le CNC et Capital Games sont ravis d'accueillir deux professionnels japonais qui rencontreront les studios le mercredi 29 octobre matin : Yuki Katayama, responsable du Kodansha Game Creators' Lab - l'incubateur jeu vidéo du géant de l'édition manga ("Ghost in the Shell", "Attack on Titans", "Fairy Tail" ) - et Takumi Furusato, COO de Ludimus. L'opportunité pour les studios présents d'échanger en direct avec l'écosystème japonais, marché stratégique de l'industrie vidéoludique mondiale.

Une French touch sur-mesure pour les acteurs internationaux

En complément des rendez-vous et moments de networking, la richesse des productions françaises sera au coeur des échanges avec les investisseurs et éditeurs internationaux. Dès le lundi 27 octobre, avant même l'ouverture officielle, une quinzaine de d'acteurs internationaux découvriront l'excellence française lors d'un business tour exclusif :

Visite des locaux d'Amplitude Studios, membre du réseau Capital Games et studio incontournable du jeu de stratégie,

Présentations de Capital Games et du CNC sur l'attractivité du territoire

Discussion avec les studios Sandfall Interactive (Clair Obscur : Expedition 33) et Sloclap (Sifu, Rematch)

Concert symphonique Clair Obscur : Expedition 33, RPG français au succès mondial

Un écosystème mobilisé

Paris Game Biz est une initiative de Capital Games, soutenue par le CNC, labellisée Game France et a été mise en place en partenariat avec MeetToMatch. L'événement bénéficie du soutien d'acteurs institutionnels et économiques majeurs de l'industrie.

