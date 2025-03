Stage de seconde pour découvrir les secrets de fabrication du jeu vidéo

Pour répondre à l'appel du gouvernement à soutenir la jeunesse dans sa démarche d'orientation, l'association Ambition Jeu Vidéo Île-de-France, avec Isart Digital et Capital Games, propose un stage de découverte de l'industrie du jeu vidéo accessible à tous les jeunes de classe de seconde en région Île-de-France.

Quels sont les métiers du jeu vidéo ?

Quelles sont les étapes pour en produire ?

Que ce soit pour nourrir une passion déjà existante ou pour explorer de nouveaux horizons, ce programme de stage vise à fournir aux jeunes lycéennes et lycéens un aperçu concret de ce qu'implique une carrière dans le jeu vidéo.

Découvrir les catégories de métiers du jeu vidéo en 15 jours.

Ambition Jeu Vidéo, Capital Games et Isart Digital ont la volonté de proposer un stage complet, offrant aux élèves l'opportunité de plonger dans l'univers de la création de jeu vidéo de la conception à la commercialisation : Game Art, Game Design, Game Programming et métiers du business.

Les participantes et participants auront la chance d'explorer les différentes facettes de l'industrie du jeu vidéo, d'acquérir des compétences pratiques via des ateliers d'initiation et d'interagir avec des professionnels chevronnés du secteur sollicités pour leur grande expertise.

On sait bien que les stages de troisième et de seconde sont souvent donnés aux enfants issus de l'entourage des professionnels d'un secteur. Pour Ambition Jeu Vidéo, permettre à des jeunes de tout horizon de découvrir nos métiers, c'est contribuer à construire pour demain une industrie plus ouverte, plus inclusive. Favoriser la mixité de genre et la mixité sociale est notre raison d'être. Et pour cela, il faut déjà informer tous les jeunes sur les possibilités qui s'offrent à eux."

Marianne Tostivint, Co-présidente d'Ambition Jeu Vidéo Île-de-France

Contenu du stage

Connaître les catégories de métiers du secteur.

S'initier aux bases du code appliqué au jeu vidéo.

Avoir une première approche graphique.

Repérer les pré-requis nécessaires aux métiers du design. (conception de gameplay)

Rencontrer des profils inspirants et leur poser des questions.

Travailler en équipe sur des minis projets ludiques et éducatifs.

Coût

Afin de permettre à chacun de pouvoir y participer, ce stage est proposé gratuitement grâce à l'engagement des deux associations Ambition Jeu Vidéo et Capital Games, d'Isart Digital et des studios bénévoles !

Inscris-toi vite !

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.

Places limitées à 15 participants.

https://1eleve1stage.education.gouv.fr/offres-de-stage/

Adresse du stage : Isart Digital - 60, Bd Richard-Lenoir - 75011 Paris