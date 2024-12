Excelia Business School et Isart Digital lancent un nouveau double-diplôme spécialisé dans le management de l'industrie créative du jeu vidéo

Pour répondre aux besoins en compétences de management dans le secteur des industries créatives, Excelia Business School et Isart Digital associent leurs expertises. A compter de la rentrée 2025, les étudiants auront ainsi la possibilité d'intégrer un cursus spécifique qui conduit à l'obtention d'un double-diplôme : Master Grande Ecole d'Excelia Business School et le titre RNCP niveau 7 "Manager de la Stratégie Créative/Producer en Jeu Vidéo" d'Isart Digital, assurant une reconnaissance sur le marché de l'emploi. Chaque année, 30 étudiants (15 d'Excelia Business School et 15 d'Isart Digital) auront l'opportunité de suivre ce parcours dont la maquette pédagogique intègre les enseignements des deux écoles.

Un double-diplôme dédié au management dans le secteur du jeu vidéo

C'est un partenariat inédit qu'ont noué Excelia Business School et Isart Digital ce 29 novembre. La première apporte son expertise en management, tandis que la seconde délivre sa spécialisation dans le secteur du jeu vidéo. Le parcours s'articulera ainsi :

La 1re année (Master 1) sera principalement dédiée aux modules de management dispensés par Excelia Business School, sur son campus de Paris. Elle comprendra également 175 heures de cours spécialisés dans le domaine du jeu vidéo, assurés par Isart Digital (campus de Paris).

La 2e année (Master 2) de spécialisation sera axée sur l'application pratique et se déroulera intégralement sur les campus de Isart Digital. Les élèves pourront choisir l'un des deux parcours suivants :

- En français et en alternance (2 jours à l'école / 3 jours en entreprise) sur le campus de Paris,

- En full english track et en temps plein avec un stage, sur le campus de Nice.

Une complémentarité d'expertises entre deux partenaires reconnus

Ce cursus spécialisé dans le management et la production du jeu vidéo permettra aux étudiants, d'obtenir le Master Grande Ecole d'Excelia Business School et le titre RNCP Niveau 7 Manager de la Stratégie Créative / Producer en Jeu Vidéo d'Isart Digital. Ce programme bénéficie d'une part de l'excellence académique d'Excelia Business School dans le domaine du management. D'autre part, il est nourri par l'expertise du jeu vidéo et de l'animation 3D-VFX d'Isart Digital (management & production du jeu vidéo, contrôle qualité, game data analytics…) laquelle est classée 2e meilleure école de jeu vidéo au monde, selon GAMEducation2024. Excelia Business School apporte également son exigence en faveur de la transition écologique et sociale et requiert de ses étudiants que leur soutenance de fin d'études intègre un volet approfondi sur les impacts sociaux et environnementaux des jeux vidéo.

Des managers spécialisés dans la création et le business du jeu vidéo très recherchés sur le marché de l'emploi

L'étude de besoins sectorielle France 2030, Formations et métiers, publiée par le CNC souligne le "déficit de profils disponibles" en managers formés pour ces industries créatives, aux métiers et usages bien spécifiques.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du déploiement de la politique du site de Paris-Cachan. Depuis mars 2024, Isart Digital est ainsi devenue, à l'initiative d'Excelia, membre associé de l'Alliance pour les Sciences et la Technologie de Paris-Cachan regroupant EPF, ESTP, Aivancity, ESITC et Excelia, dont l'objet est d'imaginer des initiatives créatives tant en matière de recherche que de pédagogie.

Ce partenariat marque une étape décisive pour l'avenir des talents de l'industrie du jeu vidéo. En unissant nos forces avec Excelia Business School, nous offrons aux étudiants une formation unique, alliant management et créativité. Ils pourront ainsi répondre aux besoins du secteur tout en développant des compétences stratégiques et techniques. Nous sommes fiers de contribuer à la formation des futurs leaders de l'industrie, capables de façonner l'avenir du jeu vidéo avec une vision innovante et responsable. "

Karin Houpillart, Directrice générale d'Isart Digital

A travers ce partenariat inédit, nos deux écoles ont l'ambition de former ensemble des talents de très haut niveau évoluant dans un environnement à forte composante à la fois scientifique, technologique, créative et ludique : le secteur du jeu vidéo, emblématique de l'évolution des métiers à contenu et dont l'impact sur les plans économique, sociologique, humain et sociétal, est significatif ! De plus, il contribue par sa dynamique et son innovation à inspirer de nombreux autres secteurs tels que la santé ou la sécurité et même l'IA. "

Tamym Abdessemed, Dean d'Excelia Business School et Directeur général adjoint d'Excelia

Excelia Business School et Isart Digital travaillent d'ores et déjà à de nouveaux projets, notamment de recherche appliquée, sur le thème de l'agilité et de la créativité digitale, avec l'organisation d'un Game Week.

Le double diplôme Excelia Business School / Isart Digital en bref

Diplômes : Master Grande Ecole d'Excelia Business School, et Titre RNCP Niveau 7 Manager de la Stratégie Créative/Producer en Jeu Vidéo d'Isart Digital

: Master Grande Ecole d'Excelia Business School, et Titre RNCP Niveau 7 Manager de la Stratégie Créative/Producer en Jeu Vidéo d'Isart Digital Nombre de places : 30

: 30 Durée : 2 ans

: 2 ans Alternance : proposée en 2e année

: proposée en 2e année Lieu : Paris et Nice

Postuler Site d'Excelia