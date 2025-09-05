Paris Game Biz 2025 - J-11 avant la fin des candidatures studios The Iconic Business Experience - Mardi 28 et mercredi 29 octobre 2025 - 6 rue Lota 75116 Paris

Paris Game Biz, le rendez-vous professionnel de Capital Games qui réinvente les rencontres B2B pour les studios et éditeurs, revient pour une deuxième édition les mardi 28 et mercredi 29 octobre au Studio Harcourt (75116 Paris).

Après le succès de sa première édition, qui a réuni plus de 120 professionnel·es de l'industrie vidéoludique pendant 235 meetings, l'événement évolue pour déployer à plus grande échelle les opportunités business.

Pour cette nouvelle édition sur deux jours, 70 studios français et internationaux sélectionnés auront la possibilité de participer à des rencontres avec 35 buyers parmi les acteurs clés de l'écosystème vidéoludique et numérique.

Paris Game Biz a été pensé pour optimiser ces rencontres avec une sélection fine des studios, accompagné d'un pré-matching ciblé permettant des échanges concrets.

Vous êtes un studio ?

Rejoignez les 30 buyers déjà confirmés de Paris Game Biz 2025 :

11 bit studios, 505 Games, Agora Gaming Partners, Arte, Behold Ventures, Devolver, Dotemu, Feardemic, Fireshine Games, Firesquid, Focus Entertainment, Goblinz Publishing, Kepler, Knights Peak, Kwalee, Maximum Games, Nacon, New Tales, Paradox Interactive, Playstack, Plug In Digital, Raw Fury, Reforged Studios, Secret Mode, Shiro Games, Smilegate Entertainment, Sony Interactive Entertainment, Team17 et Twin Sails.

Comment candidater à Paris Game Biz 2025 ?

Chaque studio sélectionné bénéficie d'une expérience de mise en relation sur mesure. Cette sélection est basée sur la qualité de votre projet et l'alignement avec les intérêts des investisseurs.

Si vous en faites partie, vous vous distinguez déjà !

Deux étapes :

Jusqu'au 16 septembre : obtenez les guidelines publishers et candidatez.

Tarif : 50 euros Du 16 septembre au 25 septembre : sélection et participation.

Tarif : 490 euros à la sélection

Le guide Publishers Guidelines : un outil pensé pour aider les studios à mieux comprendre les attentes et priorités des buyers, afin d'orienter les projets et maximiser les chances de succès pendant Paris Gamz Biz 2025 !



Les informations intégrées dans ce guide :

- La liste des 29 contributeurs ayant contribué au document

- La synthèse des chiffres clés des préférences des buyers

- Deux tableaux pratiques : budgets et fenêtres de sortie préférentielles

- Les guidelines éditoriales détaillées des buyers participants

- Différentes ressources pour accompagner les productions des studios

Pour obtenir le Publishers Guidelines et candidater c'est ici.

Chaque studio candidat, qu'il soit sélectionné ou non, aura accès à une synthèse des guidelines des éditeurs participants, pour anticiper les besoins.

Plus d'informations dans la plaquette de présentation dédiée aux studios.