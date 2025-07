Paris Game Biz 2025 : The Iconic Business Experience - Une deuxième édition qui voit les choses en grand Mardi 28 et mercredi 29 octobre 2025 - Studio Harcourt, 6 Rue de Lota, 75116 Paris

Après le succès de sa première édition, qui a réuni plus de 120 professionnel·les de l'industrie vidéoludique pendant 235 meetings, l'équipe de Capital Games annonce le retour de Paris Game Biz pour une édition 2025 encore plus ambitieuse ! Confirmant son rôle de rendez-vous de référence pour les acteurs de l'industrie du jeu vidéo, Paris Game Biz passe au niveau supérieur en s'étendant sur deux jours, avec davantage de studios internationaux et un nombre plus important de rendez-vous business.

Une deuxième édition qui transforme l'essai

Les 28 et 29 octobre prochains, l'événement posera ses valises dans un cadre prestigieux et emblématique de la culture parisienne : le Studio Harcourt. L'espace offrira une atmosphère unique et propice aux échanges privilégiés et aux rencontres stratégiques.

Paris Game Biz 2025 représente l'occasion rêvée pour les studios français et internationaux de connecter avec des investisseurs et éditeurs clés de l'écosystème. L'ambition est de faciliter la concrétisation de multiples projets et de continuer à dénicher et accompagner les futures pépites de l'industrie.

Chez Capital Games, nous comprenons l'importance cruciale de créer des liens significatifs au sein de l'industrie du jeu vidéo. Notre mission est d'offrir un événement B2B unique qui réunit les meilleurs talents et entreprises de l'industrie, facilitant ainsi des opportunités de networking inestimables. Paris Game Biz offre une expérience professionnelle innovante, efficace et de haute qualité au coeur de la capitale qui devient l'épicentre de la culture jeu vidéo avec des événements comme la Paris Games Week",

déclare Cyrille Imbert, président de Capital Games.

Fidèle à son approche, l'événement promet des opportunités de partenariats optimisées grâce à une sélection minutieuse des participants et un pré-matching ciblé.

Les objectifs de Paris Game Biz 2025 :

70 studios participants attendus

35 buyers sollicités

700 rendez-vous business

Des ateliers et workshops thématiques

Studios et éditeurs : les clés de voûtes de l'industrie

Deux offres distinctes ont été pensées pour répondre aux attentes des différents participants de l'événement.

Les studios français et internationaux ont la possibilité de candidater jusqu'au 16 septembre pour rencontrer les futurs partenaires qui permettront de faire passer leur projet à l'étape supérieure. Chaque studio candidat, qu'il soit sélectionné ou non, aura accès à une synthèse des guidelines des éditeurs participants, pour anticiper les besoins. Les informations détaillées de l'offre studios est disponible ici.

Pour dénicher les futures pépites vidéoludiques, les éditeurs et investisseurs se verront remettre une liste personnalisée de studios correspondant à leurs critères de recherche pour identifier les projets les plus alignés. Les informations détaillées de l'offre éditeurs est disponible ici.

Gage de légitimité, près de 20 éditeurs ont d'ores et déjà confirmé leur présence pour Paris Game Biz 2025 : 11 Bit studios, 505 Games, Agora Gaming Partners, Devolver Digital, Dotemu, Feardemic, Fireshine Games, Focus Entertainment, Goblinz Publishing, Kepler, Knights peak, New Tales, Playstack, Raw Fury, Secret Mode, Smilegate Entertainment, Sony Interactive Entertainment or Team17.

Capital Games entend poursuivre ses efforts pour offrir un événement B2B de qualité ouvert à la communauté internationale. Une initiative soutenue par le CNC, labellisée Game France et construite en partenariat avec MeetToMatch.

Plus d'informations