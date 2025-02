Games Made in France 2025 : Ouverture des candidatures

Games Made in France, l'événement Twitch des communautés du jeu vidéo indé est de retour pour une 5ème édition.

Du 15 au 18 mai* prochain, participez au premier événement d'influence dédié au jeu vidéo indépendant français. Présentez votre jeu auprès d'un public curieux et bénéficiez d'une forte visibilité à travers un live Twitch.

Pour cette cinquième édition, Games Made In France diversifie son offre : découvrez sans plus attendre celle qui vous convient.

Durant 4 jours, nos talents mettront en avant les perles du jeu vidéo français avec une programmation soignée et des interventions variées sur le plateau de notre régie ! Après trois années pleines de succès et de découvertes, nous avons hâte de voir vos dernières créations et de les partager auprès de communautés investies et engagées !

Le succès de Games Made in France :

Plus d'un million de viewers uniques

Environ 9000 viewers en moyenne

+ 40 jeux sélectionnés

8 associations régionales mobilisées

Les candidatures sont ouvertes aux studios français jusqu'au 03 mars 2025

Pour obtenir le détail des offres, contactez eva.bahbouchecapital-games.org