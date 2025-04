Heroes : A Video Game Symphony arrive à Paris et immerge le Grand Rex dans les plus beaux thèmes de jeu vidéo Dimanche 18 mai 2025 à 20h - Une Video Game Symphony d'exception

Dimanche 18 mai, le Grand Rex - plus beau cinéma du monde - accueille un orchestre majestueux rejoint par une chorale envoutante. Ensemble ils raniment les thèmes inoubliables du jeu vidéo : Castlevania, Metal Gear Solid, Halo, Assassin's Creed, Mass Effect, Dragon Age, Bioshock Fallout, The Elder Scrolls, Starfield, World of Warcraft, Diablo, Portal 2, Shadow of the Colossus, God of War, Journey, Rise of the Ronin...

Bien plus qu'un concert, le show produit par Jason Michael Paul, célèbre créateur américain de spectacles originaux comme Final Fantasy et de The Legend of Zelda : Symphony of the Goddesses, est un récit fantastique qui prend la forme d'un conte qui consacre la puissance narrative du jeu vidéo.

Heroes : A Video Game Symphony : le show orchestral immersif unique venu des Etats-Unis qui donne des frissons

Le 18 mai prochain, des dizaines de musiciens formant un orchestre live célèbreront la fusion de la musique et des jeux vidéo. Rejoint par une chorale, l'orchestre interprète des morceaux épiques couvrant une grande variété de jeux vidéo avec des classiques comme World of Warcraft, The Legend of Zelda, Castlevania et des jeux plus modernes tels que The Witcher, Assassin's Creed, Final Fantasy…

Heroes : A Video Game Symphony est un concert orchestral unique, produit par Jason Michael Paul, qui célèbre la musique et les séquences vidéo tirées de certains des meilleurs jeux vidéo jamais créés tels que Castlevania, Metal Gear Solid, Starfield, The Elder Scrolls, World of Warcraft, Assassin's Creed, Fallout, God of War, Mass Effect, Final Fantasy, Journey, Portal 2… et bien d'autres !

Un pari artistique : mêler les genres et les époques

Le concert du 18 mai est aussi une véritable expérience musicale qui transcende les frontières entre les mondes du jeu vidéo et de la musique orchestrale. Cet événement hors du commun réunit les compositions emblématiques des plus grands jeux vidéo, interprétées par un orchestre symphonique de talent, pour offrir au public une immersion sonore inoubliable. En combinant la puissance des instruments avec la nostalgie et l'excitation des bandes sonores de jeux vidéo, Heroes : A Video Game Symphonycrée une expérience captivante pour les amateurs de musique comme de gaming.

Les morceaux interprétés couvrent une grande variété de genres et d'époques, des classiques comme Super Mario Bros et The Legend of Zelda aux jeux plus modernes tels que The Witcher 3 ou encore Final Fantasy VII. Chaque arrangement est conçu pour préserver l'essence et l'émotion du morceau original tout en utilisant la richesse sonore de l'orchestre.

Jason Michael Paul, Producteur de Heroes : A Video Game Symphony explique :

Ce show n'est pas un concert de ''best of'' du jeu vidéo. C'est un récit fantastique qui prend la forme d'un conte dont le narrateur guide le spectateur, de chapitre en chapitre et de jeu en jeu, dans un voyage à la rencontre de ses héros préférés. Le show intègre, en effet, des narrations préenregistrées par l'acteur Nigel Carrington qui rythment ce voyage du héros. Notre histoire compte dix-sept chapitres et chacun est raconté à travers le regard et les oreilles du jeu vidéo le plus adapté au chapitre. Le mix de titres récents et de thèmes plus nostalgiques offre une plongée très complète dans le monde du jeu vidéo et de sa musique".

Un moment magique où se rencontrent univers vidéoludiques et orchestre symphonique

Heroes : A Video Game Symphony consacre la culture populaire du jeu vidéo, aujourd'hui première pratique culturelle des Français. En mettant en avant la musique des jeux vidéo, encore trop souvent sous-estimée dans le milieu artistique, le groupe contribue à faire reconnaître le jeu vidéo comme une expression artistique à part entière. Les concerts attirent non seulement les fans de jeux vidéo, mais aussi un public plus large, multigénérationnel, qui découvre ou redécouvre ces musiques sous un nouvel angle. La qualité des morceaux interprétés met en lumière le talent des compositeurs de jeux vidéo, leur offrant une reconnaissance bien méritée.

L'événement s'est répandu à l'international et le groupe a inspiré d'autres concerts similaires à travers le monde, où la musique de jeu vidéo est jouée par des orchestres prestigieux dans des salles de concert renommées. Heroes : A Video Game Symphony célèbre la fusion de la musique et des jeux vidéo, créant des liens entre les générations et les cultures grâce à la magie de la musique orchestrale.