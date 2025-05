Games Made in France fête ses 5 ans : une édition exceptionnelle du 15 au 18 mai sur Twitch

L'événement incontournable de la scène vidéoludique française revient célébrer la richesse et la créativité du jeu vidéo indépendant français. 4 jours de live avec MisterMV, DamDamLive, Shisheyu, Ultia, At0mium et Trinity, qui partageront leurs coups de coeur, testeront les dernières pépites "made in France", et accueilleront développeurs et invité-es sur notre beau plateau pour des interviews en direct.

Plus de 50 studios et éditeurs candidats : un engouement confirmé pour les 5 ans de l'évènement

L'appel à participation a une nouvelle fois suscité un fort enthousiasme, avec plus de 50 studios et éditeurs souhaitant figurer à l'affiche. Une preuve du dynamisme de la scène française et de la confiance renouvelée envers un événement qui valorise nos talents.

Un événement ancré dans les territoires, grâce aux associations régionales du jeu vidéo

Games Made in France s'appuie en effet sur l'engagement précieux des associations régionales du jeu vidéo, véritables piliers de l'écosystème. Ce sont elles qui repèrent et accompagnent les studios et leur proposent une vitrine nationale à travers cette initiative collective. Cet ancrage régional est au coeur de l'ADN de l'événement.

Games Made in France bénéficie également du soutien du CNC et de la Région Île-de-France, partenaires clés qui accompagnent depuis plusieurs années le rayonnement du jeu vidéo français.

Une sélection de jeux innovants et attendus

Cette année encore, Games Made in France met à l'honneur les productions indépendantes françaises avec, entre autres, la présentation de :

Crown Gambit, développé par Wild Wits Games et édité par Playdigious

Rematch, développé par Sloclap et édité par Sloclap et Kepler Interactive

Shuffle Tactics, développé par Club Sandwich et édité par The Arcade Crew

Endless Legend 2, développé par Amplitude Studios et édité par Hooded Horse

Ravenswatch, développé par Passtech Games et édité par Nacon

Mio : Memories in Orbit, développé par Douze Dixièmes et édité par Focus Entertainment

Ces titres, parmi d'autres surprises encore à annoncer, seront mis en lumière tout au long d'un programme conçu pour séduire aussi bien les passionné-es que les curieux·ses. Toujours avec cet esprit de découverte et de partage qui fait la force de Games Made in France !

Vous souhaitez intervenir pendant l'événement ? Parlons-en !

Games Made in France proposera des temps d'échange et de réfl exion autour des enjeux du secteur, avec des prises de parole en plateau. Nous sommes donc à la recherche d'intervenant·es : développeurs, éditeurs, journalistes, chercheurs, streamers ou acteurs de l'écosystème, sur des sujets aussi variés que la plateformisation, les tendances du marché, la politisation des contenus ludiques ou les bouleversements liés à l'IA…

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez partager votre expertise lors de ces temps de parole.

Un rendez-vous à ne pas manquer et des annonces à venir !

D'ici le 15 mai, de nombreuses annonces viendront enrichir la programmation : nouveaux jeux présentés, détails du programme, table-rondes thématiques… Tout ça diffusé en direct sur la chaîne Twitch de MisterMV !

Plus d'informations