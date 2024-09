Bertie : un organisme de formation dédié aux secteurs du jeu vidéo et de l'animation créé par Game Only et Capital Games

Au coeur de l'industrie, l'objectif de Bertie est de proposer des formations adaptées pour propulser les talents d'aujourd'hui et de demain.

Grâce à un réseau étroit composé des professionnel·le·s de la filière du jeu vidéo et de l'animation et des acteurs publics de la formation (OPCO, France Travail, DREETS), l'équipe Bertie élabore, structure et conçoit des formations au plus proche des besoins de l'industrie du jeu vidéo et de l'animation.

Bertie est une initiative soutenue par l'Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l'action "Aides à l'innovation Bottom-up" du Programme France 2030 régionalisé, opéré par le Groupe Caisse des Dépôts (La Banque des Territoires).

Nos formations privilégient le présentiel, en effectifs limités, afin de stimuler l'échange et la collaboration entre le·la formateur·trice et les bénéficiaires. Notre pédagogie innovante peut également intégrer des solutions à distance et hybrides.

Nos solutions

Formations Inter-entreprises

Les formations Inter-entreprises regroupent des collaborateur.ice.s de plusieurs entreprises et permettent ainsi aux apprenant.e.s de partager leurs expériences entre pairs. Les sessions sont généralement organisées en présentiel afin de privilégier la proximité avec l'intervenant.e, et les échanges entre participant.e.s venus d'horizons différents et de cultures différentes.

Formations Intra-entreprise

Les formations Intra-entreprise sont dédiées à votre structure. Elles peuvent se dérouler au sein de vos locaux ou dans un lieu tiers, et répondent spécifiquement aux besoins de votre entreprise et de vos collaborateur.ice.s, sur la base d'un programme élaboré.

Formations sur-mesure

Un projet propre à votre entreprise, co-créé et mis en oeuvre par Bertie selon vos besoins.

L'équipe Bertie est formée pour répondre à vos besoins de formation, et vous proposer designs et ingénieries de formation en lien avec vos attentes, votre culture d'entreprise et vos pratiques. Que votre projet de formation soit avancé ou non, contactez l'équipe Bertie afin de préciser vos attentes et objectifs , et nous vous transmettrons une proposition de formation adaptée dans les meilleurs délais.

Plus d'informations : https://bertieformation.com