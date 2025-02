Eco-conditionnalité des aides : le CNC homologue l'outil Jyros développé par l'association Game Only

Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) poursuit la mise en oeuvre de sa politique de transition écologique et énergétique et homologue deux outils de calcul d'empreinte carbone pour les oeuvres nativement numériques, un seul étant conçu pour le jeu vidéo.

Pour rappel, à partir du 1er mars 2025, toutes les nouvelles demandes d'aide à la production de jeux vidéo auprès du FAJV devront s'accompagner du dépôt d'un bilan carbone prévisionnel au stade du devis de production, et d'un bilan carbone définitif au stade du coût final de production. Les aides allouées par le CNC seront conditionnées à la remise de ce double bilan carbone. Pour répondre à cette obligation, les professionnels devront estimer les émissions carbone de leurs oeuvres avec un outil homologué. Pour le jeu vidéo, le CNC vient d'homologuer l'outil Jyros développé par Game Only pour le Consortium National du Jeu vidéo pour l'environnement.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre du plan Action ! auquel le CNC consacrera une journée professionnelle le 11 mars prochain dans ses locaux, les inscriptions seront prochainement disponibles.

Pour accompagner l'application de cette nouvelle mesure, le CNC met à disposition des producteurs une foire aux questions et organise une série de webinaires dont le premier se tiendra le 18 février prochain, la présentation de Jyros aura lieu de 11h30 à 12h30.

Webinaire de présentation de Jyros

Mardi 18 février de 11h30 à 12h30

Pour toute question, merci de contacter ecoconditionnalitecnc.fr