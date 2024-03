Webinaire CNC : objectifs et bonnes pratiques du Fonds de soutien au jeu vidéo

En 2023, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée a reçu plus de 300 dossiers de demandes de soutien au jeu vidéo - et presque un tiers n'a pu être présenté en commission : dossiers incomplets, hors critères d'inéligibilité, hors périmètre, etc.

Le service de la Création Numérique du CNC vous propose un webinaire le mardi 12 mars, de 12h00 à 13h30, afin de revenir sur les objectifs du fonds de soutien et surtout de vous présenter les bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour soumettre le meilleur dossier possible. Ce sera également l'occasion de revenir sur les statistiques 2023 des soutiens (quels types de projets aidés, quels montants moyens sont accordés, etc.) ainsi que d'évoquer les autres dispositifs de soutien public au secteur du jeu vidéo : Crédit d'Impôt Jeux vidéo, Aide aux Moyens Techniques.

Ouvert à tous, ce webinaire durera environ une heure et sera ensuite consacré aux questions / réponses. N'hésitez pas à faire passer ce lien à tous vos contacts pouvant être intéressés.

Cliquez ici pour rejoindre la réunion