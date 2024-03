Conférences de l'Ican - Intelligence artificielle & Design Du 25 au 28 mars 2024 à l'Ican, Paris

Du 25 au 28 mars 2024, l'Ican organise, en partenariat avec l'AFJV, un cycle de conférences et tables rondes sur le thème de l'IA et du Design. Tout au long de ces 4 journées, artistes, designers, entrepreneurs et chercheurs prendront la parole pour aborder les questions créatives, éthiques et juridiques amenées par la démocratisation des intelligences artificielles génératives (LLM). Ces conférences sont gratuites et ouvertes à tous les publics sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Une inscription à une séance est valable pour une matinée ou une après-midi complète. Retrouvez le programme détaillé ci-dessous.

Programme du lundi 25 mars 2024 : Les enjeux de la révolution IA

Matinée

10h : Accueil des publics.

10h30-11h : Inauguration des conférences "IA & Design", en présence de Thomas Cheneseau, directeur académique du pôle Art & Design Skolae et de Brice Roy, directeur de l'Ican.

11h-12h30 : Masterclass par Nicolas Berthier, Creative Director du studio [AI]magination.

Après-midi

14h-15h : La modélisation 3D à l'épreuve des LLM, par Marin-Victor Berthelot, Specialiste IA.

15h-16h : Rêveries artificielles, par Mihai Grecu, artiste nouveaux media.

Programme du mardi 26 mars 2024 : Création et transgression à l'ère des LLM

Matinée

9h30 - Accueil des publics.

10h-11h : Masterclass par Etienne Mineur, design, co-fondateur et directeur de création des Editions Volumiques.

11h-12h30 : Table ronde "Transgression artistisque, IA et propriété intellectuelle", en présence d'Etienne Mineur (designer), Ismaël Joffroy Chandoutis (artiste contemporain et réalisateur) et Betty Jeulin (avocate au barreau de Paris).

Après-midi

14h - Intentionnalité artificielle : l'oeuvre comme intention, par Maurice Benayoun, artiste.

15h - Le voile de l'IA, par Faye Formisano, artiste-réalisatrice-chercheuse.

16h-17h : Table ronde "Halluciner avec les IAs" en présence des artistes invités, animée par Jean-Jacques Gay (critique d'art et enseignant-chercheur, Laboratoire CITU / Paragraphe Université Paris 8).

Programme du mercredi 27 mars 2024 : L'IA dans les jeux, jouer avec les IA

Matinée

9h30 - Accueil des publics.

10h-11h : Masterclass par Jussi-Petteri Kemppainen, Principal VFX Artist chez Remedy (Online, en anglais)

11h-12h30 : Table ronde "Jeu vidéo et génération de contenus par IA", en présence de Tristan Borde (fondateur de Gigax) et Côme Demarigny (co-fondateur de X & Immersion). Animé par Lothario Areski Peon de Shuyter, directeur pédagogique Ican.

Après-midi

14h-15h : Introduction aux techniques de prompting, par Gwendal Bonnerue, évangeliste IA.

15h-16h : Game Design itératif et LLM, par Sébastien Bertier, game designer et étudiant à l'Ican.

16h-17h : Initiation à Esquisse, solution d'IA engineering, par Julien Dorra, Technical Designer.

Programme du jeudi 28 mars 2024 : IAs : Représentations, normes et vérités

Matinée

9h - Accueil des publics.

9h30 - Propos introductifs par Anthony Masure, PhD, directeur scientifique, Head Genève.

10h-11h : "IA & Brand Content", par Mathieu Crucq, directeur général chez Brainsonic.

11h-12h : "Des IAs et des visages", par Anne Horel, artiste-plasticienne

12h-13h : Table ronde "Communiquer avec les IA : quels enjeux de pouvoir ?", animée par Thomas Huchon, journaliste.

Après-midi

14h-15h : Hallucinations IAs, rêveries hollywoodiennes, par Roman Scittori, artiste-plasticien.

15h-16h : Protocoles dansés, par Xavier Boissarie, CEO chez Orbe.

16h-16h30 : Conclusion des conférences "IA & Design", en présence de Thomas Cheneseau, directeur académique du pôle Art & Design Skolae et de Brice Roy, directeur de l'Ican.

Informations pratiques

Les conférences de l'Ican se dérouleront au sein du Campus Design & Digital en salle 100.

Adresse : 64 rue du Ranelagh, 75016 Paris.

Metro Ralenagh, ligne 9 ou Station Boulainvilliers, RER C.

Inscription