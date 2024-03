Sous dôme #2 - Festival des arts numériques immersifs Du 22 au 24 mars 2024 au planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie

La Cité des sciences et de l'industrie présente la deuxième édition de son festival Sous dôme, du 22 au 24 mars 2024. Pour cette deuxième édition à nouveau dédiée à l'art numérique immersif, la Cité accueille une sélection de créations artistiques immersives originales, qui invitent curieux, amateurs comme initiés à vivre une nouvelle relation à l'art et à redécouvrir le planétarium.

Présentées sur sa voûte, ces oeuvres proposeront, tout au long du festival, une expérience immersive unique et pionnière à la frontière entre l'art, la science et la technologie. Les innovations liées au son, à l'image et à la lumière offrent de nouvelles possibilités créatives et introduisent de nouveaux rapports entre le public et les créations. Les visiteurs pourront notamment assister à des projections d'oeuvres immersives lauréates de l'appel à films lancé par la Cité et de créations sélectionnées par l'association 36° et Jérémy Oury.

Au programme : Julius Horsthuis, Kati Katona, le collectif Limelight, 9GD, Recombinaison, Leticia RMS, Sergey Prokofyev, Jeremy Oury, Alejandra Rios Ruiz, François Vautier,… et bien d'autres.

En parallèle des projections sont proposés des tables rondes et des ateliers pour poursuivre la réflexion sur les arts numériques et leurs conditions de production.

Vendredi 22 mars

19h30 - 21h - 1024 Architecture

En ouverture du festival, cette séance propose une projection d'oeuvres suivie d'une performance de 1024 Architecture.

Ce label, fondé par Pierre Schneider et François Wunschel, est à l'origine d'installations immersives ose mêlent architecture et performances audiovisuelles, en milieu urbain comme au sein de d'expositions, en France comme à l'étranger. Il investit la scène et le dôme du Planétarium, pour une expérience sensorielle inédite.

En collaboration avec Jérémy Oury et l'association 36 degrés

Jérémy Oury est un artiste qui combine la création musicale et visuelle pour réaliser des mappings singuliers ou des installations numériques immersives. Il axe son travail artistique sur une recherche autour des illusions issues des distorsions géométriques, ainsi que sur la synesthésie entre le son et la vidéo. Ses oeuvres ont été récompensées dans divers festivals internationaux de mapping vidéo (FIMG 2015, Luz y Vanguardias 2017, Skopje 2019) et de fulldome (Macon 2019, Hiff 2019, Fulldome festival Jena 2018).

En partenariat avec l'Institut français, il a animé des conférences et des workshops pour partager ses connaissances avec d'autres professionnels et des amateurs, notamment sur les outils pour la création immersive pour dôme. À ce jour, Il a créé quatre oeuvres "court métrage" au format fulldome dont trois ont déjà été récompensées.

Site internet : https://www.jeremyoury.fr/

Instagram : https://www.instagram.com/jeremy_oury/?hl=fr

Samedi 23 mars

11h-12h30 - Quel est le coût écologique d'une oeuvre XR ?

Comme tous les secteurs d'activités, celui de la création artistique est désormais contraint de mesurer son empreinte écologique et d'établir sa feuille de route de décarbonation pour les années à venir. La création numérique, réputée énergivore, n'est pas épargnée. D'autant plus que les perspectives scientifiques permettent déjà d'anticiper une contraction énergé­tique dans les prochaines décennies. Alors que les acteurs et actrices de la création numérique ont longtemps navigué à vue, plusieurs études et expérimentations viennent donner un éclairage sur les impacts environnementaux des oeuvres XR* et des oeuvres numériques. Comment évaluer le coût écologique d'une oeuvre XR ? Quels futurs ces premières études d'impact laissent-elles entrevoir ?

Modéré par Adrien Cornelissen, auteur et journaliste spécialiste en création numérique

14h30-16h - Table ronde IA et création immersive : faster, better, stronger ?

Si ChatGPT s'est rapidement imposé comme la star des IA, le monde de la tech regorge aujourd'hui de dizaines de solutions capables de générer du contenu tex­tuel, visuel, vidéo ou audio. Une boîte à outils facilement accessible aux artistes et qui pourrait, à l'instar de la création artistique en général, changer le visage de la création XR. De quelles manières les artistes s'approprient-ils ces IA pour créer des univers immersifs et virtuels ? Que permettent ces outils et que ne permettent-ils pas ? Ces intelligences artificielles génératives ouvrent-elles forcément des futurs créatifs souhaitables ? Comment les professionnels de la création numérique et des industries culturelles et créatives anticipent-ils cette révolution en marche ?

Modéré par Adrien Cornelissen, auteur et journaliste spécialiste en création numérique

Dimanche 24 mars

11h - Conte d'un futur commun

Conte d'un futur commun est un spectacle participatif et immersif où le public est invité à façonner un futur désirable. Sur scène, une conteuse, un musicien et un illustrateur proposent au public de contribuer au développement de l'histoire avec des outils numériques, des discussions, des réflexions pour dessiner les contours d'un avenir plus optimiste et joyeux.

Avec Louis Clément, Delphine Descombin, Yovan Girard, Maxime Hurdequint et Maxime Touroute.

13h-14h - Masterclass

Artiste pluridisciplinaire, Louis Clément s'est spécialisé dans la création d'expé­riences immersives et participatives à travers l'utilisation de la vidéo-projection. Familier de supports multiples, le temps d'une séance, il partage avec le public sa démarche de création sous dôme avec un focus sur les spécificités de ce format.

En présence de Louis Clément.

17h - Présentation du workshop

Encadré par l'artiste nouveaux médias Kelit Raynaud, une quinzaine d'étudiants du DN­Made Num 3 de l'Ecole Estienne produisent en moins de deux jours des séquences immersives pour dôme. Ces oeuvres seront présentées lors de la séance de 17h. 36 degrés est une association née de l'envie de faire vivre des expériences artistiques numériques et humaines en expérimentant des formats singuliers. C'est un projet hybride qui unit les arts numériques et nouveaux médias avec les musiques électroniques dans des atmosphères nouvelles et multiples. L'association 36 degrés promeut l'art numérique et ses créateurs en créant une connexion entre le public, les oeuvres et les artistes lors d'expositions hors cadres. Enfin, elle partage et diffuse les créations et les artistes numériques et nouveaux médias, par une curation digitale comme physique, sur ses réseaux comme lors d'exposition qu'elle produit.

Plus d'informations