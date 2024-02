Video Game Masters : Rencontre avec Gaëlle Seguillon Le jeudi 7 mars 2024 à 19h au Forum des images

En partenariat avec la galerie d'art vidéoludique Gamma, le Forum des images poursuit le cycle de master classes inédit, consacré aux artistes reconnu·es du jeu vidéo français. Conçues et animées par l'éditrice et journaliste Marine Macq, ces rencontres exceptionnelles sont l'occasion d'entrer avec les artistes dans les coulisses du 10e art !

En mars, le Forum des images est heureux d'accueillir Gaëlle Seguillon, senior concept artist et digital matte painter. Artiste complète, elle exerce son talent dans l'industrie du cinéma et du jeu vidéo (Star Wars Eclipse, Ready Player One, Jurassic World 2, Prehistoric Planet notamment).

De Photoshop aux outils de création 3D, la fabrication de nouvelles images peut varier selon les besoins d'une production. À l'occasion de sa carte blanche, Gaëlle Seguillon revient sur les projets phare de sa carrière et livre en détail les étapes qui composent son workflow de design environnemental.

En partenariat avec l'éditeur Pix'n Love et la galerie d'art Gamma, des reproductions papier d'oeuvres d'art réalisées par Gaëlle Seguillon seront spécialement vendues et dédicacées à l'issue de la rencontre.

Gaëlle Seguillon

Alors qu'elle envisage une carrière scientifique, sa passion pour le dessin et l'informatique couplée à la découverte des effets spéciaux dessinent de nouvelles perspectives. Formée à Supinfocom et ArtFX, Gaëlle Seguillon débute une carrière prolifique dans le milieu du cinéma dès 2013 (Les Gardiens de la Galaxie, Ready Player One, Jurassic World 2 ou plus récemment Indiana Jones et le Cadran de la destinée).

En 2020, l'artiste intègre le studio de jeu vidéo Quantic Dream afin d'oeuvrer à la conception de Star Wars Eclipse.

Motivée par la création de nouveaux mondes, Gaëlle Seguillon circule librement entre les registres de la science-fiction et de la fantasy. Amoureuse de la nature, la concept artist et photographe excelle dans la création de décors. Ses images n'en sont pas moins peuplées de créatures préhistoriques qu'elle dessine sous toutes les coutures pour accompagner la production de documentaires scientifiques et de séries fantastiques (Prehistoric Planet 1 et 2, Kyoryu).

