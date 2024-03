Journée d'étude sur "Les enjeux juridiques contemporains du jeu vidéo" 29 mars 2024 de 10h à 17h à Reims - Entrée libre dans la limite des places disponibles

La journée d'étude "Les enjeux juridiques contemporains du jeu vidéo", qui se tiendra le 29 mars 2024 au Campus Croix-Rouge, amphithéâtre 10, propose d'aborder les questions de droit que soulève actuellement le jeu vidéo. Les domaines sont variés : lutte contre la haine en ligne, addiction aux jeux vidéo, rachat de studios, conservation du patrimoine vidéoludique, protection des joueuses et joueurs dans les compétitions d'e-sport.

La variété de ces questionnements amène inévitablement à une analyse interdisciplinaire, allant de l'économie à la psychologie, en passant entre autres par les sciences des activités physiques et sportives. Les discussions lors des tables rondes, auxquelles participeront des enseignants-chercheurs, des professionnels du secteur et des représentants d'institutions et associations, tendront à démontrer la richesse des débats que le jeu vidéo et, plus largement, les métavers peuvent susciter.

Programme

10h : Allocutions

Allocutions de la Présidence de l'Université

Allocution de Mme la Pr. Anaïs Danet, Doyenne de la Faculté de Droit et de Science politique de Reims

Allocution de Mme Faroudja Aït-Ahmed, Directrice adjointe du laboratoire CEJESCO

10h15 : Table ronde - Jeu vidéo et comportements disruptifs du joueur (Addiction - haine en ligne)

Animateur : M. Olivier Debarge, Professeur, URCA

Mme Océane Faroy, Legal counsel, Data protection officer APAC, Ubisoft

M. Olivier Schaub, Maître de conférences, URCA

M. Bruno Berthier, Psychologue clinicien

11h15 : Pause

11h30 : Table ronde - L'économie du jeu vidéo (Rachat de studios - le luxe dans le jeu vidéo)

Animateur : M. Charlie Lledo, Maître de conférences, URCA

M. Julien Pillot, Enseignant-Chercheur en Economie (Inseec Grande Ecole), Dir. Valorisation de la recherche (Omnes Education), Chercheur associé CNRS (Gredeg - UMR 7321)

M. Alexandre Tiercelin, Maître de conférences, URCA

Me Pierre Galmiche, Avocat associé, Aramis

12h30 : 14h - Pause déjeuner

14h : Table ronde - La conservation du patrimoine vidéoludique (missions, méthodes, obstacles)

Animatrice : Mme Julie Groffe-Charrier, Maître de conférences HDR, Paris-Saclay

M. Philippe Dubois, Président de l'association Mo5

M. Laurent Duplouy, Responsable du service multimédia de la Bibliothèque nationale de France - François Mitterrand

M. Bertrand Brocard, Président du Conservatoire national du jeu vidéo (CNJV)

15h : Pause

15h15 : Table ronde - Les enjeux de l'e-sport (obstacles au développement de l'e-sport - protection des joueurs et joueuses contre les comportements malveillants)

Animateur : M. Geoffray Brunaux, Professeur, URCA

Mme Céline Ferté, Directrice du service juridique de Team Vitality

M. le député Denis Masséglia, Président du groupe d'étude à l'Assemblée nationale sur le jeu vidéo

Mme Brunelle Glannaz, Organisatrice de tournois freelance et Manager chez Oracle Esport

Anna Bressan, Conférencière spécialisée dans la représentation de la mixité et diversité dans les jeux vidéo, l'e-sport et le streaming, Women in Games France

16h15 : Pause

16h30 : Table d'ouverture - Les nouveaux questionnements liés aux métavers

Animateur : Patrick Kasparian, Maître de conférences, URCA, Avocat à la cour

Ilyass Ramdani, Co-fondateur de Societhy et expert en technologie VR, XR & Metaverse

17h : Propos conclusifs

M. Geoffray Brunaux, Professeur, URCA

17h10 : Pot de clôture

Présence de l'Association Crécyssienne de Jeux Vidéo (ACJV) pour l'animation : M. Cédric De Ré, Président de l'association

Reims - Faculté de droit

Amphi 10

57 bis Rue Pierre Taittinger

51000 Reims

