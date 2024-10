Vers la fin du monopole de Google sur Android : une nouvelle ère de concurrence pour les boutiques d'applications

Une décision historique de justice américaine ordonne à Google d'ouvrir son Play Store à la concurrence sur Android, après avoir été reconnu coupable de pratiques monopolistiques à la suite d'une plainte d'Epic Games. À partir de novembre 2024 et jusqu'en juillet 2025, Google devra permettre l'installation de plateformes concurrentes et autoriser l'utilisation d'autres systèmes de paiement. Cette obligation pourrait remodeler le marché des applications mobiles en diversifiant les options pour les utilisateurs et en diminuant les commissions imposées aux développeurs.

Profitant de cette opportunité, Microsoft et Epic Games s'apprêtent à lancer leurs propres boutiques sur Android, avec des conditions plus favorables aux créateurs d'applications. Microsoft, par exemple, prévoit un magasin mobile pour ses jeux Xbox, offrant une alternative compétitive au Play Store, tandis qu'Epic Games vise à diminuer les frais pour les développeurs.

Google, en désaccord avec cette décision, a fait appel mettant en avant des risques pour la sécurité des utilisateurs et des défis pour la gestion de la concurrence. Toutefois, cette décision pourrait également influencer les régulateurs européens où des législations comme le Digital Markets Act visent déjà à limiter l'emprise des géants de la tech. L'impact de cette décision pourrait donc s'étendre au-delà des Etats-Unis, marquant un tournant dans l'écosystème des applications mobiles en faveur de la concurrence et de l'innovation.