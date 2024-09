Nintendo poursuit Pocketpair, le créateur de Palworld, pour violation de brevets

Nintendo a intenté une action en justice contre Pocketpair, le développeur du jeu Palworld, qu'il accuse de violer plusieurs brevets.

Palworld est souvent comparé à Pokémon, car il met en scène des créatures de combat similaires, surnommées les "Pals", mais il se distingue par des éléments de jeu de survie et l'utilisation d'armes, d'où son surnom de "Pokémon avec des armes". Le jeu, toujours en développement, est disponible en accès anticipé (early access) sur Steam pour environ 29 euros et a déjà connu un grand succès avec 5 millions d'exemplaires vendus en trois jours.

Malgré des critiques positives, de nombreuses personnes soulignent la forte ressemblance des personnages avec ceux de Pokémon. Nintendo n'a pas précisé quels brevets spécifiques sont en cause ni le montant des dommages et intérêts réclamés. L'entreprise souhaite protéger sa propriété intellectuelle et l'héritage qu'elle a construit au fil des années.

