Ouverture du musée Nintendo le 2 octobre 2024, à Kyoto, au Japon

Nintendo est heureux de vous annoncer que le musée Nintendo ouvrira ses portes le mercredi 2 octobre 2024 à Kyoto, au Japon.

Au musée Nintendo, les visiteurs pourront découvrir et explorer l'univers et l'histoire du divertissement proposé par Nintendo, et voir notre engagement à créer des expériences valorisant la créativité, à travers des expositions sur les nombreux produits que nous avons lancés, de Hanafuda à la Nintendo Switch.

Rejoignez Shigeru Miyamoto pour une visite du musée Nintendo dans la présentation Nintendo Museum Direct :

Plus d'informations sur le musée Nintendo