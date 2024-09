UFC-Que Choisir dépose plainte pour des pratiques trompeuses autour des monnaies virtuelles dans les jeux vidéo

L'UFC-Que Choisir, en collaboration avec la CLCV et 20 autres associations européennes de consommateurs, a déposé une plainte le 12 septembre 2024 contre sept éditeurs de jeux vidéo*, accusés de pratiques commerciales trompeuses. Les entreprises visées sont notamment critiquées pour leur utilisation des monnaies virtuelles dans des jeux populaires tels que Fortnite, Minecraft, et Clash of Clans.

Ces monnaies virtuelles, comme les V-bucks ou les gemmes, compliquent la compréhension du coût réel des achats effectués par les joueurs. Les associations dénoncent un manque de transparence, accusant les éditeurs de dissimuler le prix véritable des objets en proposant des packs de monnaie virtuelle avec des taux de conversion opaques. Par exemple, dans certains cas, il faut acheter plus de monnaie virtuelle que nécessaire pour obtenir un objet, incitant à des achats supplémentaires. Ce système, ciblant souvent les jeunes joueurs, crée un cercle vicieux de dépenses non maîtrisées, une stratégie perçue comme délibérément trompeuse.

L'UFC-Que Choisir et ses partenaires européens appellent à une meilleure réglementation, demandant que les prix des objets dans les jeux soient exprimés directement en euros. Ils réclament également une interdiction des monnaies virtuelles payantes, qu'ils jugent contraires aux règles de protection des consommateurs.