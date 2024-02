Master Classes Iamag du 15 au 17 mars 2024 au Forum des images

Il ne reste plus que quelques jours pour réserver une place pour les Master Classes Iamag, qui se dérouleront du 15 au 17 mars 2024 au Forum des Images et permettront de rencontrer des artistes de légende, du monde du jeu vidéo, film et de l'illustration.

L'événement proposera de partir à la rencontre d'artistes de renom tels que Iain McCaig (le designer iconique de la Padmé Amilda et Dark Maul de Star Wars), Sparth (Directeur artistique de Halo, désormais directeur artistique à Tencent-Timi), Shaddy Safady, Feng Zhu, George Hull, Paul Chadeisson, pour n'en citer que quelques uns.

De plus cette année, l'évènement est enrichi avec la section Industry Talks, offrant durant le Week-end une série de conférences de studios et sociétés (Framestore, Axis Animation, Supermassive Games, Adobe, Xencelabs) mais aussi accès à un stand de dédicaces d'auteurs, tels que Alex Alice, Arme Gaulme, Mateusz Urbanowicz, Raphael Lacoste.

L'événement sera l'occasion pour les visiteurs d'étendre leur réseau professionnel avec des artistes venant du monde entier, de profiter de séances de portfolio reviews avec artistes et studios et de présenter son travail aux acteurs influents du secteur.

Encore quelques jours pour réserver votre place, pour les Master Classes ou Industry Talks. Attention les places sont limitées et l'événement pourrait être sold out avant la fin de la date butoir.

Plus d'informations