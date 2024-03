La Scientific Game Jam revient en 2024 avec une édition internationale

Il s'agit d'une game jam qui vise à créer des jeux vidéo "scientifiques", avec dans chaque équipe un ou une jeune chercheur.se.

Vous pouvez avoir la liste des lieux sur le site http://www.scientificgamejam.org/

Les jeux réalisés seront disponible à l'adresse http://itch8.lascienceentreenjeu.fr . Vous serez invités à les tester et à voter pour l'un d'entre eux qui pourra gagner le "coup de coeur du public" !

Les dates de la Scientific Game Jam

Scientific Game Jam Online - 22 au 24 mars, en ligne

L'édition Online est prévue du 22 au 24 mars sur Gather Town, un espace virtuel de travail collaboratif dans lequel on peut déambuler comme dans un jeu vidéo. A gagner, des clés de jeu vidéo, des invitations au festival Lyon Geek Touch, des discussions avec des streameurs, etc.

Infos et inscriptions : http://online2024.scientificgamejam.org/

Vous pouvez aussi assister à la présentation des jeux le dimanche 24 mars et à la remise des prix le mercredi 10 avril, en ligne sur Twitch (lien fourni sur le site web).

Scientific Game Jam Nancy - 29 au 31 mars, à Nancy

L'édition de Nancy est prévue du 29 au 31 mars à l'école des Mines de Nancy.

Infos et inscriptions : http://nancy2024.scientificgamejam.org/

Scientific Game Jam Lyon - 5 au 7 avril, à Lyon

L'édition de Lyon est prévue du 5 au 7 avril, à l'ENS de Lyon. L'édition est en partenariat avec le Musée des Confluences, qui offrira deux places pour le musée à chaque participant.

Infos et inscriptions : http://lyon2024.scientificgamejam.org/

Vous pouvez aussi assister à la présentation des jeux le dimanche 7 avril, et surtout à la journée Science et Jeux Vidéo du Musée des Confluences, le samedi 1er juin, avec des conférences, des jeux en libre-service et une remise des prix.

Scientific Game Jam Montréal - 5 au 7 avril, à Montréal

L'édition de Montréal est prévue du 5 au 7 avril, à l'Indie Asylum. L'édition est en partenariat avec l'Indie Asylum, l'Université de Montréal et l'école Rubika. C'est la toute première édition à Montréal !

Infos et inscriptions : http://montreal2024.scientificgamejam.org/

Vous pouvez aussi assister à la présentation des jeux à l'Indie Asylum, lors d'un 5 à 7 le vendredi 12 avril, avec une remise de prix des meilleurs jeux et un petit cocktail.

Scientific Game Jam Grenoble - 5 au 7 avril, à Grenoble

L'édition de Grenoble est prévue du 5 au 7 avril, Auditorium Grenoble INP. L'édition est en partenariat avec l'UGA, Grenoble INP UGA, la faculté des sciences et Territoire de sciences. Il s'agira de la 10e année de la Scientific Game Jam à Montréal, et il y aura des activités pour célébrer ça !

Infos et inscriptions : http://grenoble2024.scientificgamejam.org/

Vous pouvez aussi assister à la présentation des jeux le dimanche 7 avril à partir de 15h30.