Le retour des soirées KG : rendez-vous tous les derniers mardis du mois Réservez votre soirée du mardi 26 mars 2024

Elles nous avaient manqués, les revoilà ! On est ravis de vous annoncer la reprise des soirées Capital Games en partenariat avec l'AFJV.

Cette année, on en veut plus, alors grosse nouveauté : Rendez-vous tous les derniers mardis du mois, pour échanger avec de nouvelles personnes autour d'un soda ou d'une bière, rencontrer des patrons de studios et célébrer le jeu vidéo francilien.

Premier rendez-vous : 26 mars à 19h !

Viens seul ou accompagné.

On vous attend nombreux pour prendre de vos nouvelles.

Sur inscription > Je serais là (réservé aux professionnels du jeu vidéo)