PGW 24 : Pour ses 10 ans, l'espace Jeux Made in France célèbre la créativité et l'innovation hexagonales

À l'occasion de la Paris Games Week 2024, qui se tiendra du 23 au 27 octobre à Paris Expo - Porte de Versailles, l'espace Jeux Made in France fêtera son 10e anniversaire. Cet espace emblématique du salon témoigne de la vitalité et de la créativité de l'industrie vidéoludique française, réunissant cette année pas moins de 30 studios et éditeurs tricolores.

Une vitrine exceptionnelle pour les talents et jeux vidéo français

L'espace Jeux Made in France offrira aux visiteurs de la PGW 2024 l'opportunité de découvrir et de tester une sélection impressionnante de titres développés par des studios français. Le salon dévoile aujourd'hui le line-up complet des jeux qui seront présentés sur cet espace :

30Birds (Ram Ram Games, Business Goose Studios / Arte) ;

Beast (OhBibi) ;

Big Helmet Heroes (Exalted Studio / Plug In Digital) ;

Crown Gambit (Wild Wits / Playdigious Originals) ;

Cryptical Path (Old Skull Games / Old Skull Games, Game Seer) ;

Exographer (SciFunGames / Abylight Studios) ;

Flint : Treasure of Oblivion (Savage Level / Microids) ;

Gloomy Eyes : The Game (Atlas V, 3Dar, Sishing Cactus, Be Revolution / Arte) ;

GT Manager (The Tiny Digital Factory, IMV Studio / The Tiny Digital Factory) ;

HyperCore : Rhythm Bullet Hell (Gameinaframe) ;

Kosmocean, The Endless Sea (Warp Zone Corporation) ;

Les Fourmis (Tower Five / Microids) ;

Les Schtroumpfs : L'épopée des Rêves (Ocellus Studio / Microids) ;

Looking for Fael (Swing Swing Submarine / Arte) ;

Los Pingheros (Hectiq) ;

Machinika Atlas (Littlefield Studio / Dear Villagers) ;

Maliki : Poison of the Past (Blue Banshee / Ankama) ;

Memoriapolis (5PM Studio / ALP) ;

Orbital Dance (World Game Studios) ;

Otherskin (Game Atelier / FDG Entertainment) ;

Project Tower (Yummy Games) ;

Quadricolor : Ultra Sentai Color Ranger (Quadri Team) ;

Randomice (Videoludid) ;

Space Adventure Cobra - The Awakening (Magic Pockets / Microids) ;

Symphonia (Sunny Peak / Headup) ;

Toads of the Bayou (La Grange / Fireshine Games) ;

Tryp FPV : The Drone Race Simulator (Undead Battery) ;

Vestiges : Fallen Tribes (WanadevStudio) ;

Warhammer 40 000 : Space Marine II (Saber Interactive / Focus Entertainment).

Une scène dynamique, des débats et des conférences, pour célébrer les 10 ans de "Jeux Made in France"

Au coeur de cet espace, une scène animée par Hiuuugs, journaliste et streameur, accueillera des table-rondes et des activités tout au long de l'événement.

Parmi les temps forts, une émission spéciale du média Origami sera enregistrée en direct, avec la participation de LaLinosse, Gautoz et Hoppy. Le public pourra également partager un moment plus intimiste avec la streameuse et présentatrice MamaPaprika lors de sa matinale "C'est pas trop tôt".

La scène sera également le théâtre de débats et conférences sur des thématiques variées :

" La musique des mondes ouverts ", présentée par la Bibliothèque nationale de France, avec Fanny Rebillard (doctorante musicologue) et William Besserer (doctorant spécialiste de l'expérience sonore) ;

", présentée par la Bibliothèque nationale de France, avec Fanny Rebillard (doctorante musicologue) et William Besserer (doctorant spécialiste de l'expérience sonore) ; " Les oeuvres d'art dans les jeux vidéo ", par Jean Jouberton (vidéaste, créateur de la chaîne Homo Ludens et du site Everygameamuseum.com) ;

", par Jean Jouberton (vidéaste, créateur de la chaîne Homo Ludens et du site Everygameamuseum.com) ; "La Game jam comme espace d'expression et découverte du jeu vidéo" avec notamment Studio Traversée et la Bourse Jeux vidéo.

Pour ses 10 ans, l'espace Jeux Made in France démontrera plus que jamais la maturité et le dynamisme de l'écosystème français du jeu vidéo. Cet espace proposera une vitrine exceptionnelle aux talents français, et permettra aux visiteurs de découvrir la richesse de la création vidéoludique hexagonale.

Un espace engagé pour la diversité et l'inclusion

L'espace Jeux Made in France accueillera les stands d'associations oeuvrant pour la diversité et l'inclusion dans l'industrie du gaming, parmi lesquels Women In Games, qui promeut l'égalité femmes/hommes dans le jeu vidéo, et Respect Zone, qui lutte contre les discriminations et le harcèlement en ligne.

Des prises de parole associatives seront aussi au programme de la scène, avec la participation des structures Afrogameuses, Silver Geek, Women in Games et Respect Zone.

Pour la première fois, Jeux Made in France accueillera la finale de la CapGame Arena, une compétition inclusive et accessible à toutes et à tous organisée chaque année par CapGame depuis plusieurs années.

Célébrant ses 10 ans cette année, l'espace Jeux Made in France s'annonce comme un rendez-vous incontournable de la Paris Games Week 2024, où les visiteurs pourront découvrir la richesse et la variété de la création vidéoludique française. Rendez-vous du 23 au 27 octobre 2024 à Paris Expo - Porte de Versailles !