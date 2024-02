Festival Retrogaming Play lvl3 (RGPlay 2024) les 2 et 3 mars prochain au Colisée de Meaux

Le Festival Retrogaming Play revient !

Une crise sanitaire et quelques années sont passées, mais l'association RGC, la mairie de Meaux et ses partenaires sont désormais fin prêts à vous proposer, les 2 et 3 mars prochains, toujours au Colisée de Meaux (77), la 3ème édition du Festival du Jeu vidéo ancien et spécialisé : le Retrogaming Play Lvl3 !

Et nous allons vous proposer cette année une formule nouvelle, un peu plus axée sur la bourse d'échange et les studios indépendants, mais avec toujours des stands en freeplay et des animations sur place !

La bourse d'échange est ouverte aux professionnels autant qu'aux vendeurs occasionnels, vous pourrez y trouver des jeux vidéo bien sûr, mais aussi des jouets anciens, BD, Mangas, goodies et tout l'univers culturel actuel et rétro.

Un accent tout particulier sera aussi porté sur les studios indés et homebrew, vous pourrez donc y découvrir beaucoup de jeux récents mais réalisés pour des anciennes machines (consoles et ordis), avec des productions de qualité, souvent en version physique (cartouche et boite). Le tout fait avec amour et passion, que ce soit par un petit studio ou par une personne seule.

Et bien sûr, vous pourrez toujours trouver sur place des espaces d'expositions et de libre utilisation de jeux rétro, sur d'anciennes consoles historiques, afin de découvrir ou de redécouvrir les jeux vidéo des générations précédentes et qui ont souvent participé à l'histoire de cette activité grandissante et tellement riche et variée tant au niveau culturel, technique ou artistique.

Pour tout cela, n'hésitez plus ! Et venez nous retrouver les 2 et 3 mars prochains pour découvrir et célébrer ensemble cette passion du jeu vidéo !

Plus d'informations