Appel à projet 2025 : Video games and immersive content development

L'appel "Video games and immersive content development" du volet Media du programme Europe Créative vise à soutenir les sociétés européennes dans le développement d'oeuvres interactives narratives, telles que des jeux vidéo ou des contenus immersifs interactifs. Ces projets doivent se distinguer par leur originalité, leur innovation et leur potentiel commercial sur les marchés européens et internationaux.

Projets éligibles

Type de projets : Jeux vidéo ou contenus immersifs interactifs présentant une narration continue et une ambition commerciale significative.

Activités éligibles : Phases de développement d'au moins 10 mois, entre le 12 février 2025 et le 13 décembre 2025, avant le début de la production. La production débute dès la disponibilité d'un prototype jouable ou d'une version d'essai. Les projets doivent être destinés à une exploitation commerciale sur diverses plateformes, notamment PC, consoles, appareils mobiles et autres technologies.

Critères d'éligibilité pour les candidats

Type d'acteurs : Sociétés européennes indépendantes ou consortiums spécialisés dans la production / développement de jeux vidéo, le développement de logiciels de divertissement ou la production audiovisuelle.

Expérience requise : Avoir produit et commercialisé un jeu vidéo ou une expérience immersive entre le 1er janvier 2022 et le 12 février 2025. Les projets réalisés en sous-traitance (work-for-hire) ou en accès anticipé ne sont pas éligibles.

Durée du projet : Maximum de 36 mois, avec une entrée en production prévue au plus tôt le 13 décembre 2025.

Une attention particulière sera accordée aux projets proposant des stratégies visant à promouvoir la durabilité environnementale, l'équilibre, l'inclusion, la diversité et la représentativité des genres.

L'enveloppe de l'appel 2024 / 2025 est de 7.000.000 €. Le montant maximum du soutien est de 60% des coûts directs (personnel, matériel) dans la limite de 200.000 € maximum par projet.

Pour plus de détails, consultez la page officielle de l'appel.