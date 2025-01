Eco-conditionnalité des aides : le CNC étend le dispositif au jeu vidéo à partir de mars 2025

Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) poursuit la mise en oeuvre de sa politique de transition écologique et énergétique et étend l'éco-conditionnalité de ses aides au secteur du jeu vidéo à compter du 1er mars 2025. Cette mesure s'appliquera à l'ensemble des demandes d'aides à la production sollicitées auprès du Fonds d'aide au jeu vidéo (FAJV).

À partir du 1er mars 2025, toutes les nouvelles demandes d'aide à la production de jeux vidéo auprès du FAJV devront s'accompagner du dépôt d'un bilan carbone prévisionnel au stade du devis de production, et d'un bilan carbone définitif au stade du coût final de production. Les aides allouées par le CNC seront conditionnées à la remise de ce double bilan carbone.

Le CNC annoncera début février 2025 l'homologation d'outils calculateurs carbone avec lesquels les professionnels devront estimer les émissions carbone de leurs oeuvres.

La mesure d'éco-conditionnalité des aides a pour objectif de permettre aux professionnels d'identifier les grands postes de dépenses d'une production et d'établir une stratégie bas carbone. Ils pourront ainsi observer les écarts entre le prévisionnel et le définitif et constater les économies réalisées grâce aux actions mises en place. Cette mesure ne s'inscrit pas dans une logique d'obligation de résultat autrement dit, seule la remise du résultat de l'empreinte conditionne les aides et non pas le résultat en tonnes équivalent carbone.

Pour accompagner l'application de cette nouvelle mesure, le CNC met à disposition des producteurs une foire aux questions et organisera une série de webinaires où les outils seront présentés. Le premier webinaire se tiendra courant février (dates et horaires à venir).