Million Victories, développeur français de jeux mobile, sécurise près de 40 millions de dollars auprès d'Haveli Investments

Le studio de jeux mobile Million Victories, développeur du jeu de stratégie multijoueur Million Lords, annonce aujourd'hui la finalisation d'une levée de fonds de près de 40 millions de dollars, comprenant des investissements primaires et secondaires réalisés par le fonds d'investissement américain Haveli Investments. Fondé en 2017, Million Victories enregistre une croissance remarquable, doublant son chiffre d'affaires chaque année, et prévoit d'utiliser ce financement pour renforcer ses opérations et accélérer son développement à l'échelle mondiale.

Haveli s'associe à Million Victories pour capitaliser sur cette forte dynamique, en mettant l'accent sur le recrutement de talents stratégiques et l'augmentation des investissements en production, en marketing et acquisition de joueurs sur ses marchés clés : les Etats-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Le studio souhaite également se développer sur les marchés asiatiques à fort potentiel, particulièrement en Corée du Sud et au Japon. Dans cette logique de croissance, Million Victories prévoit de doubler ses effectifs d'ici 2027, avec plusieurs recrutements stratégiques prévus, notamment un Game Director, un Live Ops Director, un CTO, un Growth Lead et des Senior UA Managers.

J'ai été impressionné par l'expertise d'Haveli et par leur véritable passion pour le jeu vidéo. Ils comprennent parfaitement la vision derrière Million Lords et ce que nous avons déjà accompli. Leur soutien va bien au-delà du simple apport financier : ils mobilisent des décennies d'expérience dans l'industrie pour nous aider à prendre de meilleures décisions, aller plus vite et réaliser pleinement notre potentiel en tant qu'acteur majeur du jeu mobile ",

déclare Benoît Ducrest, co-fondateur et CEO de Million Victories.

Million Victories a réalisé des progrès remarquables depuis sa création, et nous sommes extrêmement fiers de nous associer à Benoît et à toute l'équipe de Million Victories pour les accompagner dans cette nouvelle phase de croissance et de développement",

déclare Hunter Handler, Principal chez Haveli Investments.

Sur le marché des jeux de stratégie, à la fois vaste et très compétitif, Million Lords réussit à se démarquer avec une croissance exceptionnelle portée par une vision unique, et l'engagement total de son équipe. Nous sommes ravis de soutenir Million Victories dans la réalisation de leur projet sur le long terme et dans le développement de Million Lords à l'international",

a ajouté Diwakar Rao, Principal chez Haveli Investments.

Déjà soutenue par Griffin Gaming Partners et Eurazeo, Million Victories s'est entouré de partenaires de confiance pour structurer son développement. Avec plus de 4 millions de joueurs à travers le monde, Million Lords continue de s'imposer comme une référence du genre 4X sur mobile et de renforcer sa position de leader à l'international.