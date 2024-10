Lors de sa visite à la Paris Games Week, Rachida Dati, ministre de la Culture, apporte son soutien au secteur et au crédit d'impôts jeu vidéo

En visite à la Paris Games Week ce jeudi 24 octobre 2024, Rachida Dati, ministre de la Culture, a réaffirmé le maintien du crédit d'impôt jeu vidéo, qu'elle considère comme une mesure vitale du secteur vidéoludique en France. La ministre a tenu à rassurer le secteur lors d'un discours très offensif : "Le crédit d'impôt jeu vidéo ne sera pas remis en cause", et a rappelé que le "CIJV a permis de créer environ 2 500 emplois sur le territoire".

Le CIJV : "C'est vital ! C'est la colonne vertébrale de l'industrie du jeu vidéo"

Ce dispositif, essentiel pour de nombreux éditeurs et développeurs français, démontre chaque année son efficacité, en stimulant la création d'emplois et la génération de valeur.

Avec un coût pour le budget de l'Etat compris entre 40 et 50 millions d'euros, le CIJV génère des retombées économiques considérables. Le nombre d'entreprises bénéficiaires de ce crédit a triplé entre 2016 et 2023, passant de 17 à 54, dont 85 % sont des projets de moins de 5 millions d'euros. Dans le même temps, les dépenses engagées en France par les studios ont été multipliées par 4,6 sur la même période, passant de 70 à 324 millions d'euros.

Le CIJV a directement contribué à faire de la France le troisième producteur européen de jeux vidéo, avec un écosystème dynamique de 1 300 acteurs et 15 000 emplois, dans un secteur de plus en plus concurrentiel sur la scène internationale. Depuis 2016, l'emploi dans le secteur a connu une croissance exceptionnelle de 260% en France, contre 67% en moyenne dans les autres pays européens.

La réforme du CIJV a permis de créer ou de sauvegarder environ 2 500 emplois sur le territoire.

Un engagement de la ministre devant les professionnels de l'industrie

La ministre a tenu ces propos lors d'une intervention sur la scène "Future of Gaming by CMS" de la Paris Games Week, face aux acteurs majeurs de l'industrie.

Dans son discours, la ministre a souligné combien l'industrie du jeu vidéo est une brique indispensable de la culture française, avant de réaffirmer son engagement envers le CIJV, et d'appeler de ses voeux des liens toujours plus étroits entre les professionnels du secteur et les instances gouvernementales.

Créée en partenariat avec le cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre et le Syndicat national du jeu vidéo, cette scène réunit, pendant toute la durée du salon, les créateurs, éditeurs, investisseurs, juristes et décideurs publics, en favorisant leurs échanges autour des enjeux cruciaux du secteur.