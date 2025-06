La Paris Games Week dévoile les premiers temps forts de sa programmation Ouverture de la billetterie sur parisgamesweek.com

L'édition 2025 s'annonce comme un rendez-vous immanquable pour la Paris Games Week, avec une programmation réinventée et audacieuse. Du 30 octobre au 2 novembre, le plus grand évènement gaming & pop culture de France revient à Paris Expo - Porte de Versailles avec de nombreuses nouveautés : premiers temps forts !

Grande nouveauté : la Paris Games Week passe en mode nocturne !

Pour la première fois, la PGW étend ses horaires et propose trois soirées exceptionnelles. Les jeudi 30, vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre, le salon sera ouvert de 9h30 à 21h, et de 9h30 à 19h le dimanche 2 novembre.

Ces nocturnes inédites seront rythmées par une programmation artistique renforcée sur la grande scène : shows exclusifs, performances live, humoristes, chanteurs et créateurs viendront prolonger l'expérience au-delà du gaming. La programmation complète de ces soirées sera dévoilée très prochainement...

Bigflo apporte son regard à la PGW2025 en tant que Consultant artistique

Rappeur reconnu, gamer passionné et collectionneur averti, Bigflo rejoint l'aventure Paris Games Week en tant que consultant artistique. Fort de son regard créatif et de son lien étroit avec les cultures pop et gaming, il apporte une touche unique à cette édition 2025.

Une soirée exceptionnelle Bigflo & Oli à la clé !

Temps fort incontournable du salon : la soirée exclusive "Bigflo & Oli" sur la grande scène le samedi 1er novembre. Un show unique, entre live, surprises et rencontres, qui promet de faire vibrer l'évènement !

La grande scène PGW entre dans une nouvelle dimension : Esport et performances inédites

La scène emblématique de la Paris Games Week revient en force dans une version plus ambitieuse que jamais. Durant 4 jours et 3 soirées exceptionnelles, la grande scène plongera les visiteurs au coeur d'une double expérience entre compétitions esport de haut niveau et performances spectaculaires.

L'Esport monte en puissance et sera à nouveau l'une des grandes forces de cette PGW.

La dimension esportive s'affirme plus que jamais avec une programmation de très haut niveau puisque la PGW proposera chaque jour, au moins, une finale d'une compétition officielle majeure de dimension nationale, européenne ou mondiale !

Au-delà de l'esport, la scène proposera également une série de performances inédites, mêlant démonstrations gaming et happenings artistiques. Les créateurs gaming les plus influents du moment seront présents, aux côtés d'invités issus de tout l'univers pop culture, pour offrir un spectacle total, à la croisée du jeu vidéo et de l'Entertainment.

Une PGW25 pensée pour tous les publics : focus sur les grandes zones du salon

Les visiteurs de la Paris Games Week 2025 plongeront dans un parcours pensé autour de grands univers thématiques : passionnés de gaming, fans de pop culture, familles, professionnels ou jeunes en quête d'orientation :

PGW Gaming

Zone éditeurs et constructeurs : les plus grands éditeurs et constructeurs consoles et PC seront présents, ils proposeront des expériences inédites autour de leurs derniers jeux et des moments mémorables sur leurs scènes.

Zone Retrogaming : Un espace incontournable pour (re)découvrir les classiques qui ont marqué des générations avec une zone imaginée dans un esprit de brocante pour le plaisir des passionnés et des avides de découverte.

Zone Discover : Un espace pour découvrir le meilleur des jeux indépendants français et européens, au contact direct des créatrices et créateurs de jeux.

Zone Hardware : écrans ultra haute définition, configurations PC, périphériques dernier cri...

La zone Hardware est le terrain de jeu des passionnés de tech, avec des démonstrations et tests produits pour vivre le gaming dans ses meilleures conditions.

Chill Zone : un espace inédit cette année qui permettra d'avoir accès à toujours plus de jeux, de donner rendez-vous à ses amis et jouer aux jeux les plus populaires de la planète, dans une ambiance chill !

PGW Pop Culture

Zone Manga, un univers dédié au manga et une véritable immersion dans la culture japonaise. Une ambiance unique qui reprend les codes des rues commerçantes typiques du Japon où les héros des mangas prennent vie. Les passionnés, les simples curieux ou les familles en quête de nouveautés pourront rencontrer et découvrir de nombreux stands, éditeurs et boutiques pour tous les publics.

Zone Cosplay, La passion et le talent célébrés à travers les univers des héros et héroïnes de fiction. Tout le savoir-faire de cette discipline sera mis en avant à travers des pièces et costumes crées avec des techniques différentes (couture, cuir, impressions 3D)

Démonstrations, initiations et échanges privilégies avec les professionnels : un environnement

qui valorise l'accessibilité du cosplay, encourage les personnes qui souhaitent se lancer et démocratise cette discipline. Un concours et un défilé donneront l'occasion au cosplayers de briller sur la scène principale de la Paris Games Week

PGW Family

L'espace Famille de la Paris Games week, pensée comme un lieu de partage et de découverte pour petits et grands, propose une expérience ludo pédagogique unique qui mêle une offre gaming et numérique adaptée avec des contenus éducatifs pour accompagner les visiteurs et favoriser une pratique sereine du jeu vidéo et du numérique, une sélection de jeux et jouets à tester en famille ainsi que des expériences de marques qui plongent petits et grands dans leurs univers préfères.

Enfin, la PGW Family proposera des animations et ateliers de découverte immersifs pour repartir avec le plein de souvenirs.

PGW Campus : là où naissent les vocations, une nouvelle proposition de l'édition 2025

La Paris Games Week Campus est l'espace dédié? à la formation et à l'orientation professionnelle dans l'univers du jeu vidéo. Seront présentes des écoles proposant des formations en création numérique, coding, game design, animation, jeux vidéo... ainsi que des organismes de recrutement mobilises pour accompagner les visiteurs dans la découverte des métiers du secteur. Composé de stands et de salles de réunion dédiées, cet espace accueillera également, tout au long du week-end, des prises de parole sur la scène Agora, avec des témoignages d'experts et des retours d'expérience inspirants, pour éclairer les futurs talents du gaming.

PGW Business : l'espace où se construit le futur du gaming

Pour la 2ème année consécutive, PGW Business s'impose comme le coeur névralgique des rencontres entre les acteurs majeurs de l'industrie du jeu vidéo. Porté par le cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre, sponsor fidèle de cet espace, il réunira éditeurs et studios de jeux vidéo, institutionnels, banques, fonds d'investissement et autres partenaires clés du secteur. Un espace stratégique pour créer des synergies, débattre des grandes tendances du marché et faire émerger les collaborations de demain.

Pensé pour favoriser les connexions et les opportunités, l'espace proposera un lounge VIP pour le networking, des cocktails, des salles de réunion privatisables, ainsi qu'une scène Agora où se tiendra, pendant deux jours, un programme de conférences animé par des experts reconnus, autour des grands enjeux et perspectives du gaming. Un espace stratégique pour créer des synergies, débattre des grandes tendances du marché et faire émerger les collaborations de demain.

Billetterie ouverte - Offre limitée

Le plus grand évènement français de pop-culture et de gaming donne d'ores et déjà? rendez-vous aux plus assidus et annonce que sa billetterie est ouverte.

Jusqu'au 31 juillet, les visiteurs pourront profiter de tarifs early bird exclusifs pour vivre l'expérience PGW au meilleur prix.

Seront proposés aux visiteurs des billets 1 jour, des pass 2 jours ou 4 jours ainsi que des billets premium.

Nicolas Vignolles, Délégué Général du SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs), organisateur de la Paris Games Week, commente :

Cette édition 2025 marque une refonte profonde et ambitieuse de la Paris Games Week. Notre ambition est de transformer le salon en un évènement expérientiel et festif, en introduisant des éléments de spectacle, tels que des concerts, des performances humoristiques et des animations en soirée, qui permettront aux gamers de prolonger leur visite de la PGW en y retrouvant leurs talents favoris, ceux qu'ils suivent toute l'année. La programmation 2025 vise également à refléter l'évolution des univers vidéoludiques vers une culture globale et inclusive, en intégrant des éléments de la pop culture pour finalement s'adresser à un public encore plus large."

Damien Timperio, Directeur Général - GL events Exhibitions commente :

Toute l'équipe Paris Games Week est ravie de l'ouverture de la billetterie de cette édition 2025 qui se veut être un évènement festif, une célébration de toutes les pratiques du jeu vidéo et le rendez- vous incontournable de tous les gamers : curieux, passionnés, hardcore, compétiteurs et familles."

Thomas Held, Directeur Général - Fimalac Entertainment commente :

Nouvelle édition, nouvelle programmation, nouvelle équipe. Les ingrédients sont réunis pour faire de ce rendez-vous de référence de la culture gaming un succès populaire. Un coeur 125% gaming alimenté par des animations et évènements de premier plan."

Rendez-vous à Paris Expo - Porte de Versailles du 30 octobre au 2 novembre 2025.

Plus d'informations sur www.parisgamesweek.com