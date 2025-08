Le Stunfest est de retour du 24 au 26 octobre 2025 à Rennes et sur Twitch

L'association 3 Hit Combo est heureuse de vous annoncer le retour du Stunfest, du 24 au 26 octobre 2025 à la Maison des Associations de Rennes et sur Twitch.

Engagée depuis 2023 dans une transformation de fond, 3 Hit Combo devient en 2025 un collectif associatif des acteur·ices du jeu vidéo en Bretagne. L'association affirme son rôle de plateforme au service de ses adhérent·es, en soutenant leurs initiatives et en favorisant les dynamiques collectives.

Projet phare de l'association 3 Hit Combo, le festival Stunfest revient à l'automne 2025 dans un nouveau format, pensé comme un laboratoire pour imaginer une formule durable pour les années à venir. Cette transition est marquée par la mise en place d'une gouvernance collégiale, une tarification accessible et une présence en ligne repensée, favorisant l'interaction entre le public à distance et le festival.

La programmation du Stunfest reflète la richesse des cultures du jeu vidéo en valorisant les projets de ses adhérent·es, les initiatives locales et les propositions d'acteur·rices reconnu·es. Organisé autour de huit collèges thématiques - agora, création indépendante et amateur, conférences, freeplay, jeux de combats, médiation culturelle, musique et speedrun - le festival est le reflet des personnes et des structures qui le font vivre. Plus qu'un événement, le Stunfest est une construction collective, fruit de l'engagement d'une communauté passionnée.

Pour participer à la vie de l'association et à la programmation du festival, rejoignez-nous en adhérant à 3 Hit Combo et en intégrant un ou plusieurs collèges : lien.

Informations pratiques

Date : du 24 au 26 octobre 2025

Lieu : Maison des Associations, à Rennes et en ligne sur Twitch

Plus d'informations