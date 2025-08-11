Exposez à l'Indie Game Factory A Bordeaux les 11 et 12 octobre 2025

L'indie Game Factory revient en force en 2025

La vision de l'Indie Game Factory 2025 va bien plus loin qu'un simple événement. C'est une déclaration d'amour au jeu vidéo indépendant. C'est un espace de liberté créative et artistique, où toutes les formes de jeux, tous les récits et toutes les expérimentations sont les bienvenues. Ici, pas de frontières entre les genres, pas de règles figées : seulement l'envie de créer, de partager et d'inventer de nouveaux mondes.

L'esprit de l'Indie Game Factory nous pousse au décloisonnement et a à coeur de proposer un événement mixant des rencontres professionnelles et grand public pour (re)créer du lien humain entre joueurs et professionnels.

Indie Game Factory 2025 - Le rendez-vous du jeu vidéo indépendant en France

Organisé au coeur du Festival Animasia à Bordeaux les 11 et 12 octobre 2025, l'Indie Game Factory est l'événement national dédié à la création indépendante, à la formation et à l'échange professionnel dans le secteur du jeu vidéo.

Showroom grand public : Intégré au festival Animasia (30 000 visiteurs), le showroom réunit 50 studios indépendants et 10 écoles spécialisées pour un week-end de playtests, de rencontres, de conférences et de découvertes. C'est le plus grand rassemblement du genre en Nouvelle-Aquitaine.

Meeting B2B : Conférences, ateliers, débats et networking : l'Indie Game Factory Meeting explore les grands enjeux de la filière pour accompagner les studios dans leur développement.

Avec une approche transversale unique, l'Indie Game Factory fédère l'écosystème, soutient les jeunes talents et met en lumière la richesse créative et humaine du jeu vidéo indépendant.

Exposez à l'Indie Game Factory

30 000 festivaliers attendus, avec une audience très large

13-15 ans : 8,7 %,

16-18 ans : 17,5 %,

19-25 ans : 35 %,

25 ans et + : 34,2 %.

En moyenne 300 playtests de votre jeu auprès d'un public varié et engagé

Un espace BtB conçu pour les pros, avec 7 conférences sur des sujets clés

IA dans le jeu vidéo - X & Immersion,

Financement participatif - ICO Partners,

Survivre en tant que studio indé en 2025 : les meilleures pratiques en matière de financement et de gestion d'entreprise - Stéphane Rappeneau - Weirdloop,

Atelier Financement européen - Spiel Fabrique,

Table Ronde : Développer en solo sans s'épuiser - Dorian Signargout (Doot), Sébastien Benard (Deepnight Games)

Marketing & communication : se démarquer efficacement - Dotemu,

Que recherche le CNC dans un dossier ? - CNC

Pitchs pros : présentez votre jeu à un panel de médias et experts de l'industrie

Un créneau par jour de 20 minutes (samedi et dimanche),

Sur inscription (pour les exposants uniquement),

Panel de seniors de l'industrie et d'experts en communication / journaliste dans le JV

Format 20 minutes (10 minutes de présentation + 10 minutes de questions - réponses et retours)

Networking

Soirée conviviale - samedi soir

Petit-déjeuner pro - dimanche matin

Tour éditeurs

5 éditeurs et experts en scooting pour les projets indé,

Prise de rdv via une plateforme en ligne,

Présence des éditeurs tout au long du week-end,

Réservé aux exposants.

Tarif et contact

L'ensemble de la prestation à partir de 170,00 € HT (stand équipé, accès aux conférences professionnels, un créneau pour le pitch, accès aux activités de networking)

Besoin d'informations complémentaires ou directement pour réserver, contactez Léa Capitaine : l.capitaine@lenno.fr ou 06 70 52 82 82