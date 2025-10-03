5e finale nationale du Trophée des seniors Silver Geek Qualifications mercredi 29 octobre - Finale jeudi 30 octobre - Paris Games Week Parc Expo Porte de Versailles / Dôme de Paris

Après le succès de l'édition 2024 à la tour Eiffel et à la Paris Games Week, le Trophée des Seniors Silver Geek s'apprête à couronner l'équipe championne de France d'e-bowling 2025.

La compétition se déroulera en deux étapes :

Mercredi 29 octobre 2025 : une journée de qualifications à partir de 10h30, au terme de laquelle les deux meilleures équipes décrocheront leur place pour la finale.

Jeudi 30 octobre 2025 : la grande finale nationale aura lieu à la Paris Games Week, au sein du Dôme de Paris, de 14h à 15h30. Devant un large public, les finalistes s'affronteront pour tenter de remporter le titre de champion de France.

Evénement emblématique du programme de la PGW, cette finale nationale met à l'honneur l'engagement, l'énergie et le talent des seniors et des jeunes, véritables ambassadeurs du lien intergénérationnel à travers le numérique et le jeu vidéo.

Cette compétition Esport senior qui a démarré en 2015, fait aujourd'hui la renommée nationale de Silver Geek. Elle s'intègre dans une action plus globale qui vise à lutter contre l'isolement social et l'exclusion numérique des seniors tout en développant les liens intergénérationnels.

Ces seniors compétiteurs s'entraînent depuis plusieurs mois, coachés par des jeunes volontaires (service civique, bénévoles, stagiaires), qui animent chaque semaine des ateliers numériques intergénérationnels dans des EHPAD, CCAS, résidences autonomie, centres sociaux, maisons de quartier, MJC…

Cette édition marque le retour d'équipes iconiques et de seniors reconnus par un public électrique et une salle pleine à craquer avant chaque finale.

La compétition sera également retransmise sur la chaine Twitch de Silver Geek.

Chez Silver Geek, nous constatons depuis 10 ans à quel point le numérique peut être un levier d'épanouissement et un vecteur de lien social lorsqu'il est abordé par sa dimension ludique et culturelle. C'est magnifique de voir les générations se rencontrer autour du jeu vidéo et se découvrir des talents, voire même des vocations. Silver Geek, c'est fun, c'est du peps et c'est la preuve vivante qu'il n'y a pas d'âge pour jouer et apprendre les uns des autres."

Brigitte Tondusson, Présidente de Silver Geek.

La Finale Nationale du Trophée des Seniors Silver Geek 2025

Les équipes qualifiées pour la finale sont :