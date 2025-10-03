5e finale nationale du Trophée des seniors Silver Geek
Qualifications mercredi 29 octobre - Finale jeudi 30 octobre - Paris Games Week Parc Expo Porte de Versailles / Dôme de Paris
Après le succès de l'édition 2024 à la tour Eiffel et à la Paris Games Week, le Trophée des Seniors Silver Geek s'apprête à couronner l'équipe championne de France d'e-bowling 2025.
La compétition se déroulera en deux étapes :
- Mercredi 29 octobre 2025 : une journée de qualifications à partir de 10h30, au terme de laquelle les deux meilleures équipes décrocheront leur place pour la finale.
- Jeudi 30 octobre 2025 : la grande finale nationale aura lieu à la Paris Games Week, au sein du Dôme de Paris, de 14h à 15h30. Devant un large public, les finalistes s'affronteront pour tenter de remporter le titre de champion de France.
Evénement emblématique du programme de la PGW, cette finale nationale met à l'honneur l'engagement, l'énergie et le talent des seniors et des jeunes, véritables ambassadeurs du lien intergénérationnel à travers le numérique et le jeu vidéo.
Cette compétition Esport senior qui a démarré en 2015, fait aujourd'hui la renommée nationale de Silver Geek. Elle s'intègre dans une action plus globale qui vise à lutter contre l'isolement social et l'exclusion numérique des seniors tout en développant les liens intergénérationnels.
Ces seniors compétiteurs s'entraînent depuis plusieurs mois, coachés par des jeunes volontaires (service civique, bénévoles, stagiaires), qui animent chaque semaine des ateliers numériques intergénérationnels dans des EHPAD, CCAS, résidences autonomie, centres sociaux, maisons de quartier, MJC…
Cette édition marque le retour d'équipes iconiques et de seniors reconnus par un public électrique et une salle pleine à craquer avant chaque finale.
La compétition sera également retransmise sur la chaine Twitch de Silver Geek.
Chez Silver Geek, nous constatons depuis 10 ans à quel point le numérique peut être un levier d'épanouissement et un vecteur de lien social lorsqu'il est abordé par sa dimension ludique et culturelle. C'est magnifique de voir les générations se rencontrer autour du jeu vidéo et se découvrir des talents, voire même des vocations. Silver Geek, c'est fun, c'est du peps et c'est la preuve vivante qu'il n'y a pas d'âge pour jouer et apprendre les uns des autres."
Brigitte Tondusson, Présidente de Silver Geek.
La Finale Nationale du Trophée des Seniors Silver Geek 2025
Les équipes qualifiées pour la finale sont :
- Recordmans du nombre de points avec 488, c'est en favori que Daniel et Yannick débarquent de Crest dans la Drôme (26). Avec Valentin et Mathis, l'équipe d'Epi-Centre s'était qualifiée à Clermont-Ferrand en Mars dernier.
- Liliane et Rachid ont gagné à domicile à Angers (49) et viennent à Paris avec leurs coachs, Louca et Félix, d'Unis-Cité Angers. Les poussins de Tati représentent le Maine-et-Loire avec leur maillot noir et jaune.
- Finalistes malheureux de 2022, Delta Plus de Panazol (87) revient 3 ans après à Paris. Jacky est accompagné du taulier Roger et de leurs coachs d'Unis-Cité Limoges.
- Les Ostrohove Bowling Girls, Danielle et Claudine, ont pris leur revanche aux Geek Days et débarquent avec Simon et Tom. L'équipe de Saint-Martin-Boulogne (62) représentera tout le Pas-de-Calais et leur maison de quartier.
- L'esport senior est une affaire de famille à Sommières (30). Michel et Bernard sont les compagnons de vie de Doria et Simone, championnes nationales en titre. Le Trophée est chez eux, mais ils veulent le conserver avec leurs coachs Théo et Eva.
- Dans le Grand-Est, Rose et Sylvie ont également pris leur revanche cette année. Après une grande finale avec leur coach Tommy, l'équipe Côte de Bar-le-Duc (55) a obtenu son ticket pour la nationale.
- Avec 289 à elle seule, Jocelyne a bien failli nous proposer le score parfait à Tours. Accompagnée de Jackie et de leur jeune coach Yaelle, l'équipe des Chouquettes du Centre Social le Part'Âges au Blanc (36) figure parmi les équipes qui annoncent déjà une pluie de strikes.
- Colette, 88 ans et doyenne de cette finale nationale 2025 jouera presque à domicile. Les Fortiches de Rosny-sous-Bois (93) ont obtenu la dernière place en juillet pour la nationale avec Rosita et leur coach Amal.