La Paris Games Week Edition 2025 annonce sa programmation 40,2 millions de joueurs et joueuses en France, et un seul événement majeur pour les réunir chaque année

Pour sa 14e édition, du 30 octobre au 2 novembre 2025, la Paris Games Week fait peau neuve, et propose une expérience immersive et festive qui dépasse les frontières du jeu vidéo.

Des sessions nocturnes pour la 1re fois !

C'est une première, la PGW ouvrira ses portes dans les Hall 1 et 2.2, le jeudi 30, vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre, de 9h30 à 21h - et le dimanche 2 novembre de 9h30 à 19h.

Le Dôme de Paris, nouvelle scène centrale de la PGW

Encore une nouveauté de cette édition 2025 : le Dôme de Paris, accolé à Paris Expo, devient la Scène PGW / Coca-Cola, et accueillera en journée comme en soirée de grandes finales esport, des performances artistiques en live, des shows exclusifs et des sessions avec les plus grands créateurs et streamers.

Des Night Session font leur entrée pour la première fois dans l'histoire de la Paris Games Week et se dérouleront au Dôme De Paris chaque soir pour les détenteurs de billet premium de 21h30 à 23h30.

Les billets jour et les billets premium

Différents billets d'accès au salon sont proposés aux spectateurs :

le billet 1 jour, 2 jours ou 4 jours permet d'accéder de 9h30 à 21h (les jeudi, vendredi, samedi) et jusqu'à 19h le dimanche à l'ensemble des Hall 1 et 2.2 ainsi qu'aux animations prévues sur la scène PGW / Coca-Cola du Dôme de Paris, sous réserve de places disponibles, de 9h30 à 20h.

le billet Premium promet une expérience complète les jeudi 30, vendredi 31 et samedi 1er novembre et inclut :

- Un accès anticipé au Salon à 9h00 (au lieu de 9h30)

- Une entrée prioritaire

- Des entrées et sorties illimitées toute la journée dans les Halls et au Dôme de Paris

- Un Pack goodies offert

- Un bon de réduction valable à la boutique officielle.

- et surtout une place garantie aux événements Night Session se déroulant sur la scène PGW / Coca-Cola au Dôme de Paris, en première partie de soirée de 18h30 à 23h30 et en 2e partie de soirée de 21h30 à 23h30.

La Paris Games Night - Mercredi 29 octobre

La Paris Games Night se tiendra le mercredi 29 octobre, en avant-première de la Paris Games Week, dans les Halls 1 et 2.2 du Parc Expo Porte de Versailles et sur la scène PGW / Coca-Cola au Dôme de Paris.

La billetterie ouvrira le vendredi 26 septembre à 10h.

Cet événement sera exclusivement réservé aux professionnels du secteur et accueillera un nombre limité de visiteurs.

Deux formules de participation seront proposées :

Billet Paris Games Night : entrée dans les Halls 1 et 2.2 (places limitées).

Billet Paris Games Night + Soirée au Dôme : entrée dans les Halls 1 et 2.2 (places limitées) et place garantie au Dôme pour assister aux événements organisés dans le cadre de la soirée.

La programmation : une promesse de grande envergure

La PGW proposera sur la scène PGW / Coca-Cola au coeur du Dôme de Paris une série de performances et animations inédites.

Jeudi 30 octobre

5e finale nationale du Trophée des Séniors Silvergeek

MVP - Samuel Etienne

Coupe de France de Blindtest host by Bigflo *

Night Session : Concert Clair Obscur : Expedition 33 "A painted symphony" **

Vendredi 31 octobre

League of Legends Game Changers Rising

Naza x Akiro *

Samedi 1er novembre

Trackmania World Cup

Coupe de France Slash Rocket League

Big Flo and Friends Gaming *

Dimanche 2 novembre

Brawlstar Bigg

Finale du Concours de Cosplay

Finale des EMEA Masters***

L'ADN de la PGW : le jeu vidéo au coeur de l'événement

Le gaming reste la colonne vertébrale de la PGW 2025. Cette année une offre très vaste sera au rendez-vous avec des tests de jeux et avant-premières exclusives, pour faire des visiteurs les premiers à découvrir les pépites de demain !

De nombreux jeux seront présents à la Paris Games Week, dont les dernières nouveautés Nintendo, Playstation et Xbox à tester et à découvrir sur le salon.

Bienvenue sur le stand Nintendo ! Entre amis ou en famille, découvrez la nouvelle console Nintendo Switch 2, essayez ses nouveautés Légendes Pokémon : Z-A, Donkey Kong Bananza ou Mario Kart World et notamment les exclusivités Kirby Air Riders et Metroid Prime 4 : Beyond - Nintendo Switch 2 Edition ! Affrontez-vous dans des tournois gratuits organisés sur le stand et participez à des sessions de jeu sur scène avec de nombreux invités surprises pendant toute la Paris Games Week !

Sur l'espace Xbox, retrouvez les dernières nouveautés à découvrir sur Xbox Series X|S, PC, Mobile, TV mais aussi sur les toutes nouvelles consoles portables ROG Xbox Ally (conçues en partenariat avec Asus et à retrouver sur leur stand attenant). Les visiteurs pourront jouer au cultissime Gears of War : Reloaded, de retour dans sa version remasterisée, découvrir la dernière pépite de Double fine, Keeper, qui vous met aux commandes d'un phare abandonné s'élançant dans un voyage inattendu à travers des mondes qui dépassent l'entendement, et tester leurs habiletés sur Ninja Gaiden 4, dernier opus de la saga légendaire. D'autres titres viendront compléter ce riche line-up très prochainement, pour proposer toujours plus de nouveautés Xbox.

Et parmi les jeux de fin d'année les plus attendus, Ghost of Yotei sur PS5, édité par Sony Interactive Entertainment, sera proposé aux visiteurs de la PGW sur un espace Fnac qui lui est dédié.

Editeurs majeurs, studios, constructeur PC et accessoiristes, ils lèvent le voile

Sur le stand Activision : plongez au coeur de l'action avec Call Of Duty : Black Ops 7, le nouvel opus très attendu de la saga, jouable en avant-première de sa sortie le 14 novembre. Relevez des défis aux enjeux élevés dans des environnements très variés et découvrez l'expérience la plus déroutante de la série Black Ops.

Sur le stand de Bandai Namco, les visiteurs les plus audacieux pourront plonger dans le monde perturbant de Little Nightmares III, et affronter leurs peurs d'enfants. Ils auront aussi l'occasion de découvrir Towa and the Guardians of the Sacred Tree, un roguelite en 2D isométrique dans un monde haut en couleur. Les passionnés d'anime pourront tester en avant-première My Hero Academia : All's Justice, qui les propulsera dans l'arc final de la série. Les incontournables Dragon Ball : Sparking ! Zero et Cyberpunk 2077 Ultimate edition sur Nintendo Switch 2 seront également de la partie, aux côtés du jeu Rematch Elite Edition et d'autres titres qui seront dévoilés plus tard. Comme chaque année des animations rythmeront la scène tout au long de la journée.

Le stand Capcom : sur un espace de 1200 m², venez découvrir en avant-première des versions jouables de titres majeurs de 2026 : Resident Evil Requiem, Onimusha : Way of the Sword, Pragmata et Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection. Pour les amateurs de baston, la Street Fighter Academy revient pour une deuxième édition avec des sessions d'initiation aux contrôles modernes de Street Fighter 6, la référence du genre. Grande nouveauté cette année : la Paris Games Week accueillera le tout premier Monster Hunter Festa organisé en Europe. Le Monster Hunter Festa 2025 proposera diverses activités, rencontres, expositions, cosplay, photos, dédicaces et sessions de jeu autour de la saga ainsi que le grand tournoi Monster Hunter Wilds France Championship.

Focus Entertainment et le studio Douze Dixièmes invitent les visiteurs à plonger en avant-première dans Mio : Memories in Orbit, jouable sur le salon. Incarnez Mio, un robot agile aux capacités extraordinaires, et explorez l'Arche, un astronef labyrinthique à l'abandon, envahi par la végétation et des machines incontrôlables. Mystères, action et exploration vous attendent dans cet univers somptueux et décadent.

Sur le stand Ubisoft : découvrez en avant-première et en version française le très attendu Anno 117 : Pax Romana qui sortira le 13 novembre prochain, un jeu de stratégie qui promet de captiver tous les amateurs et amatrices de gestion et de construction. Sur la grande scène centrale d'Ubisoft, assistez à un programme riche et varié alternant showmatchs esport, présentations et sessions de jeux avec le public ; Dina fera notamment vibrer le dancefloor avec Just Dance 2026, pour des chorégraphies endiablées - un moment festif à ne pas manquer ! Ubisoft profitera également de l'événement pour fêter les 30 ans de Rayman et l'inventivité des studios français.

Parmi les nombreuses nouveautés jouables, les visiteurs pourront tester en avant-première le très attendu Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2, dont la sortie est prévue le 22 janvier 2026.

Mais aussi pour la première fois cette année :

Un stand Battlestate Games : plongez au coeur de l'univers d'Escape From Tarkov et vivez une expérience unique. Les visiteurs auront l'occasion de jouer à une version spéciale du jeu ainsi qu'à Escape From Tarkov : Arena, le nouveau mode compétitif qui combine intensité tactique et affrontements rapides. Des animations dynamiques avec des défis sportifs comme le gym challenge seront proposés aux visiteurs, pensés pour tester vos réflexes et votre endurance, tout comme dans Tarkov. Les fans pourront également repartir avec des articles exclusifs grâce à une sélection de merchandising spécialement conçue pour l'événement.

Un stand NCsoft : Pour la première fois en avant-première, découvrez Limit Zero Breakers sur un stand immersif plongé dans l'univers du jeu. Sur la scène, influenceurs, cosplayers et des boss Fight Speedrun permettront au public de participer activement. Tout au long du salon, repartez avec des boosters de Cartes des personnages du jeu, exclusifs et à collectionner.

Et un stand immersif du studio The Game Barkers (Furi, Haven) présentera leur dernière pépite Cairn, un jeu de survival-climbing : escaladez le mont Tenzen sur les bornes Playstation avant de tester les voies les plus appréciées de la démo en personne sur un mur d'escalade de 7m de haut qui vous sera proposé pour grimper au-dessus de la foule.

Côté constructeur PC, sur le stand Asus ROG - Republic of Gamers, la marque n°1 du gaming en France dévoilera au public de la Paris Games Week ses dernières innovations à travers cinq espaces hands-on immersifs, conçus en partenariat technologique avec AMD, partenaire clé de l'écosystème ROG.

Les très attendues consoles portables ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, développées en collaboration avec Xbox, sont conçues pour faire tourner les jeux AAA en très haute qualité et offrir une expérience de jeu portable fluide et performante, grâce aux technologies AMD.

Les PC portables ROG Strix G16 et ROG Strix G18, tous deux alimentés par des processeurs AMD Ryzen, sont pensés pour repousser les limites des performances gaming sur PC portable.

Le tout dernier smartphone gaming ROG Phone 9 Pro, concentré de puissance, de design et d'innovation mobile, sera également présenté.

Le stand ROG proposera également une grande scène animée quotidiennement, avec des matchs 4v4, des démonstrations de gameplay et des temps forts en présence des ambassadeurs ROG et créateurs de contenus.

Seront notamment présents : Kayane, Locklear, ChowH1, Henry, Cocottee, ainsi que des membres de la team BK ROG Esports.

Enfin, JBL proposera des tests de ses nouveaux casques gaming JBL Quantum, avec des animations sur scène incluant les ambassadeurs Locklear et Ciryl Gane, une expérience VR, des lots à gagner sans oublier des offres promotionnelles sur ses produits.

Rétrogaming - Le Musée du Jeu Vidéo MO5 à la Paris Games Week

Plongez dans l'univers du rétrogaming avec l'association MO5, fêtez les 30 ans de PlayStation et Rayman, consoles mythiques, jeux cultes et héros légendaires à jouer ! Conférences, concours et DJ rétro vous attendent pour un voyage interactif et nostalgique, à partager en famille ou entre passionnés.

Le Pavillon Game France - le jeu vidéo français mis à l'honneur

Soutenu par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et en partenariat avec le Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV) et le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), cet espace prend la suite du stand Jeux Made in France. Le Pavillon Game France expose des jeux qui constituent la vitrine de l'excellence et de la diversité de la production nationale, des studios indépendants aux éditeurs les plus confirmés.

La Zone Hardware by overclocking.com, pour plonger au coeur de la performance

Entre écrans ultra haute définition, configurations PC et périphériques dernier cri, cette zone est le terrain de jeu des passionnés de tech, avec des démonstrations et tests produits pour vivre le gaming dans ses meilleures conditions.

Les meilleures expériences "live" du moment : la pratique sportive de l'esport

EVA (Esports Virtual Arenas) sera une nouvelle fois présent durant la Paris Games Week 2025. Avec plus d'un million de joueurs à date et plus de 60 salles dans le monde, le phénomène EVA prend de plus en plus d'ampleur et trône aujourd'hui comme leader mondial de l'esport en réalité virtuelle. Cette année, vous aurez la possibilité de découvrir ou redécouvrir avec un billet de la Paris Games Week cette discipline unique au monde, à la croisée entre sport et jeu vidéo. Vous pourrez également assister aux playoffs de l'EVA Ligue 1, qui réunit les meilleurs joueurs du circuit esports français ! Et ce n'est pas tout : EVA à Paris Games Week 2025 c'est une exclusivité mondiale et en avant première, jouable Uniquement sur place. Grâce aux avancées technologiques réalisées ces derniers mois, nous vous proposons de découvrir un tout nouveau jeu compétitif en réalité virtuelle.

Plongez dans un univers à l'opposé de notre FPS "EVA : Battle Arena" et soyez les premiers parmi des millions de futurs joueurs dans le monde à tester ce nouveau jeu.

Fast Close Combat (FCC) fait son grand retour à la Paris Games Week avec un dispositif plus spectaculaire que jamais. Sur un terrain grandeur nature de 22 x 12 m, visiteurs et joueurs pourront s'affronter en conditions réelles et découvrir toute l'intensité de cette discipline, où précision, stratégie et engagement physique sont au coeur du jeu. Face à cet espace, un second univers sera dédié à l'expérience digitale : E-FCC, sa version jeu vidéo . Conçu pour retranscrire la même adrénaline que sur le terrain, le jeu proposera aux visiteurs des duels en 1 contre 1, reflétant fidèlement les règles et l'esprit du sport. Premier sport compétitif hybride, FCC se vit aussi bien physiquement que derrière un écran.

La Chill Zone, pour se détendre en famille ou entre amis

Espace inédit cette année, cette zone permet d'avoir accès à toujours plus de jeux, de donner rendez-vous à ses amis et de jouer aux jeux les plus populaires de la planète, dans une ambiance résolument chill ! Découvrez notamment les univers d'Epic Games : Fortnite Battle Royale et Fortnite Recharge, deux modes de jeux du célèbre TPS où construction et stratégie font la différence pour éliminer vos adversaires, et Rocket League, jeu de sport mêlant football et voitures à propulsion pour marquer des buts spectaculaires. Affrontez vos amis, perfectionnez vos techniques et profitez de cet espace pour jouer, apprendre et vous amuser ensemble.

Une célébration de la pop culture sous toutes ses formes

Cette édition 2025 affirme plus que jamais l'évolution des univers vidéoludiques vers une culture globale et inclusive, en intégrant tous les éléments qui gravitent autour du jeu vidéo, pour s'adresser à un public encore plus large avec :

La Zone Cosplay : entrez dans un monde où tous les univers se mélangent

La Zone Manga, une célébration de la culture japonaise

Le Geek Market

Le Gala TCG (Trading Card Games) : un événement dans l'événement pour tous les passionnés de cartes à collectionner

Un espace pour les familles

La PGW Family c'est la promesse du jeu en famille, sous toutes ses formes avec une expérience "ludo pédagogique" alliant gaming, contenus éducatifs et découvertes en famille pour favoriser une pratique sereine du jeu vidéo. Une sélection de jeux sera disponible sur les bornes de la PGW Family, avec notamment :

Astro Bot (PEGI 7) - PlayStation

Street Fighter 6 (PEGI 12) - Capcom

Kirby et le Monde Oublié - Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes (PEGI 7) - Nintendo

Dora : Sauvetage en Forêt Tropicale (PEGI 3) - Bandai Namco

Paw Patrol Rescue Wheels (PEGI 3) - Bandai Namco

Rayman Legends : Kung Foot (PEGI 7) - Ubisoft

Astérix et Obélix - Mission Babylone (PEGI 7) - Microids Et pour faire vibrer la scène de la Family, des sessions sur Just Dance 2026 Edition (PEGI 3 - Ubisoft) feront danser petits et grands dans une ambiance festive et conviviale. Cet espace accueille également des partenaires engagés (Pédagojeux, Respect Zone, E-enfance, AFM Téléthon) qui proposent conseils et animations autour du jeu responsable et inclusif. La PGW Family présentera aussi des innovations numériques avec Vtech, G404 et ses ateliers coding, Smarteen, Tech Kids Academy et les Savants Fous, pour initier tous les âges aux technologies du futur. Une large offre de jeux et jouets est également proposée par JouéClub, Lisciani Giochi pour l'éducatif, ainsi que les spécialistes du jeu de société : Zygomatic, Spin Master, Moose Toys, Gigamic et BlackRock Games. L'espace intègre enfin culture et pédagogie avec la Philharmonie des enfants, tandis que l'initiative R3D2 présente le recyclage créatif de bornes d'arcade, mêlant innovation et patrimoine vidéoludique.

Une ouverture à la formation et aux opportunités professionnelles

PGW Campus : là où naissent les vocations, un espace dédié à la formation et à l'orientation professionnelle dans l'univers du jeu vidéo. Seront présentes Bellecour Ecoles d'art, Ecole 42, EEMI Pro, Enjmin - CNAM, ESGI, Gaming Campus, Isart Digital, Ynov Campus Paris proposant des formations en création numérique, coding, game design, animation, jeux vidéo… ainsi que des organismes de recrutement mobilisés pour accompagner les visiteurs dans la découverte des métiers du secteur.

PGW Business by CMS : l'espace où se construit le futur du gaming. Pour la 2e année consécutive, PGW Business s'impose comme le coeur névralgique des rencontres entre les acteurs majeurs de l'industrie du jeu vidéo. Porté par le cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre, et pensé pour favoriser les connexions et les opportunités, il réunit éditeurs et studios de jeux vidéo, institutionnels, banques, fonds d'investissement et autres partenaires clés du secteur.

Avec ce nouveau format, la Paris Games Week 2025 propose une expérience inédite : un salon multi-expérientiel !

Rendez-vous du 30 octobre au 2 novembre 2025 pour vivre en solo, entre amis ou en famille un moment inoubliable.

Paris Games Week 2025 - Informations et billetterie