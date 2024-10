Paris Games Week 2024 : "Future of Gaming", un nouvel espace dédié aux professionnels de l'industrie

En 2024, la Paris Games Week (PGW) innove en partenariat avec CMS (cabinet d'avocats), en lançant un tout nouvel espace réservé aux professionnels de l'industrie du jeu vidéo : "Future of Gaming". Ce lieu unique offre à la fois une scène de conférences et un espace de rencontres destiné à favoriser les échanges entre créateurs, éditeurs, investisseurs et autres acteurs clés du secteur.

Un programme riche sur la scène Future of Gaming

Durant cinq jours, tables rondes, interviews et keynotes rythmeront cette nouvelle scène. En collaboration avec CMS Francis Lefebvre Avocats et avec le soutien du Syndicat national du jeu vidéo, cet espace proposera un lieu privilégié pour discuter des défis et opportunités de l'industrie.

Experts, créateurs et décideurs se retrouveront autour de sujets aussi variés que les technologies émergentes, les aspects juridiques et fiscaux, ou encore les enjeux sociétaux du gaming. Chaque journée abordera une thématique spécifique :

Mercredi 23 octobre : Les défis du moment

Jeudi 24 octobre : Investir dans le jeu vidéo

Vendredi 25 octobre : L'explosion de l'esport

Samedi 26 octobre : Les talents, les formations et les métiers

Dimanche 27 octobre : Jeu vidéo et pop culture

Ces débats permettront d'explorer les grands enjeux actuels et à venir pour dessiner ensemble le futur du jeu vidéo.

L'espace Business VIP : le coeur des échanges professionnels

Pensé pour les visiteurs professionnels, l'espace Business VIP est conçu pour encourager le réseautage et faciliter les rencontres ciblées entre les principaux acteurs de l'industrie. Cet espace, au coeur de l'écosystème de la PGW, accueillera studios, éditeurs, institutionnels, investisseurs et marques partenaires pour des échanges privilégiés.