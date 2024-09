Réponse de Video Games Europe à la plainte de l'UFC-Que Choisir

Déclaration sur les monnaies au sein des jeux vidéo

L'achat de monnaies de jeu est une pratique bien établie et bien comprise par les joueurs. Nos membres respectent toujours le droit européen de la consommation dans la manière dont ils proposent ces achats.

Notre secteur offre un large éventail de jeux qui permettent aux joueurs d'accéder à une grande variété de genres et à de nouvelles expériences innovantes à travers différents services. Les joueurs peuvent découvrir des jeux entiers sans dépenser d'argent, ce qui leur donne la possibilité d'essayer des jeux sans coût initial ni engagement.

Video Games Europe et ses membres soutiennent et promeuvent des principes équitables et transparents pour les achats de contenu dans les jeux, y compris pour la monnaie du jeu. Le code de conduite du PEGI exige des développeurs qu'ils veillent à ce que le coût réel soit clair et sans ambiguïté au moment de l'achat de la monnaie du jeu.

Contexte

Les jeux qui incluent des achats dans le jeu doivent afficher l'icône des achats dans le jeu du PEGI sur le lieu d'achat afin d'aider les consommateurs à prendre une décision éclairée.

Les jeux qui proposent de la monnaie de jeu achetable doivent veiller à ce que le coût monétaire dans le monde réel de cette monnaie de jeu soit clair et sans ambiguïté pour les consommateurs au moment de l'achat.

Les jeux qui incluent du contenu in-game achetable doivent s'assurer que les joueurs / détenteurs de compte reçoivent toujours un reçu ou une facture sur leur compte lorsqu'ils effectuent des achats avec de l'argent réel.

L'utilisation de monnaies du jeu n'est pas une transaction commerciale ou un achat, il s'agit de l'utilisation d'un contenu du jeu. Lorsque cela est possible, les joueurs peuvent choisir d'acheter de la monnaie du jeu en utilisant de l'argent réel sur les magasins en ligne.

Il existe un précédent établi en vertu du droit européen de la consommation, principalement à partir des orientations publiées par l'Office for Fair Trading du Royaume-Uni en 2012, selon lequel le gameplay doit être séparé autant que possible des transactions commerciales, afin d'éviter toute confusion pour les joueurs.

Les outils parentaux comprennent la possibilité de gérer les achats, comme le blocage et la fixation de limites.

