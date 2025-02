James Rebours reconduit à la tête du SELL pour un mandat de 2 ans Les membres du SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) ont renouvelé leur confiance à James Rebours lors de l'Assemblée générale qui s'est déroulée ce mardi 6 février, le reconduisant unanimement dans ses fonctions de Président

Au cours de ses deux premières années de présidence, James Rebours s'est attaché à valoriser et pérenniser l'industrie du jeu vidéo française, consolidant la position du secteur tout en anticipant ses mutations profondes. Son premier mandat a été marqué par le renforcement de la représentativité du SELL avec trois nouveaux adhérents, des initiatives en matière de RSE et une relance de la Paris Games Week, qui s'est ouvert à la pop culture. Il s'est engagé à développer l'attractivité et l'investissement en France dans le jeu vidéo au travers d'événements tel que Future of Gaming lors de la Paris Games Week. Ces deux dernières années ont permis également au SELL de renforcer son rayonnement européen, en lien avec Video Games Europe, le grand syndicat européen.

Avec plus de deux décennies d'expérience dans l'industrie vidéoludique, James Rebours a forgé son expertise au sein des plus grandes entreprises du secteur. Son parcours l'a successivement conduit aux directions d'Infogrames, Konami et Monte Cristo, puis aux commandes de Sega France, Sega Espagne et Sega Allemagne, avant de rejoindre le groupe Plaion/ Embracer en 2019 en tant que Directeur Général France & Directeur Européen Business Développement. Il préside le SELL depuis 2023.

Cette nouvelle marque de confiance des adhérents du SELL m'engage à poursuivre la dynamique initiée",

souligne James Rebours.

"Notre industrie démontre sa résilience et sa maturité à travers l'engagement croissant des joueurs et leur diversification constante. Les fondamentaux sont robustes : un attachement toujours plus fort au jeu vidéo, des pratiques qui évoluent vers plus de fluidité et de complémentarité entre les supports, et une dimension sociale qui s'affirme. Dans ce contexte, mon ambition est d'accompagner cette transformation en renforçant nos engagements en matière de responsabilité sociale, d'inclusion et d'innovation. La vitalité de notre écosystème repose sur notre capacité à anticiper et à nous réinventer, notre volonté à attirer les talents et l'investissement, tout en préservant ces acquis essentiels."

Le nouveau Conseil d'Administration du SELL

Bandai Namco Entertainment - Christophe Havart

Electronic Arts - Sophie Carabalona

Microids - Yves Bléhaut

Microsoft Xbox - Cédric Mimouni

Nintendo - Philippe Lavoué

Plaion - James Rebours

Pullup Entertainment - Geoffroy Sardin

Sony Interactive Entertainment - Nathalie Dacquin

Square Enix - Florent Moreau

Take-Two Interactive - Patrick Bellaiche et Michel Magne

Ubisoft - Bénédicte Germain

Warner Bros. Games - Yves Elalouf