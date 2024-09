Paris Games Week 2024 : Ouverture de la plateforme d'accréditation presse

Le rendez-vous incontournable du jeu vidéo en France ouvre ses portes aux médias ! La Paris Games Week annonce l'ouverture de sa plateforme d'accréditation pour son édition 2024. L'événement, qui se tiendra du 23 au 27 octobre, promet une fois de plus de rassembler toutes les communautés du jeu vidéo pour une expérience unique.

Demandez votre accréditation en ligne

Dans le souci d'offrir aux professionnels des médias les meilleures conditions de travail possibles, tout en garantissant la sécurité de l'événement, le service de presse de la PGW a mis en place le processus d'accréditation suivant :

Les demandes d'accréditation ont lieu sur une plateforme dédiée, disponible sur le site officiel de la PGW 2024.

Les demandes d'accréditation doivent être accompagnées d'un justificatif professionnel.

Les conditions détaillées sont consultables sur la plateforme en ligne.

Une soirée exclusive pour les médias et les professionnels

Pour permettre aux journalistes de découvrir l'événement dans des conditions privilégiées, la PGW organise une soirée de préouverture, le 22 octobre 2024, de 18h à 23h.

L'accès étant réservé aux médias accrédités et aux professionnels de l'industrie, cette avant-première offre une opportunité unique de parcourir les stands, de tester les nouveautés et de réaliser des interviews dans un cadre plus calme, avant l'ouverture au grand public.

Le service de presse de la PGW se tient à la disposition des journalistes pour les accompagner dans leur couverture de l'événement, ainsi que pour les demandes d'interviews, et autres besoins spécifiques.

Pour obtenir votre accréditation et accéder à toutes les informations relatives à l'événement, rendez-vous dès maintenant sur l'espace presse du site officiel de la PGW 2024.