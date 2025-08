Bourses pour participer à des journées professionnelles XR-jeu vidéo à Vancouver (2-5 octobre 2025)

L'organe provincial DigiBC et son programme Signals (une exposition tech créative, interactive et immersive ayant lieu du 3 au 12 octobre durant le Vancouver International Film Festival-VIFF) viennent d'ouvrir les inscriptions pour un programme de journées professionnelles à Vancouver à destination de délégations internationales de producteurs, créateurs, artistes et professionnels travaillant dans les domaines des XR et du jeu vidéo. Ce programme vise à mieux faire connaître le contexte local, l'une des capitales mondiales en matière de réalités immersives et de jeu vidéo, et ses acteurs, son marché, le contexte des coproductions, etc. Nous pensons qu'il s'agit d'une excellente opportunité pour découvrir le marché de l'Ouest canadien et développer des synergies et coproductions dans ces secteurs de pointe.

L'ambassade de France au Canada / Institut français du Canada propose cette année 3 bourses aux professionnels français intéressés :

3.000 € (chacune) pour soutenir la participation à ces rencontres professionnelles

destinées à couvrir les frais d'inscription (environ 1.300 €), vols internationaux (en classe éco) et frais d'hébergement

1 bourse maximum par entreprise / structure / association

la candidature à cette bourse (lettre d'intérêt) doit être envoyée d'ici le 5 septembre 2025 au plus tard à Vincent Zonca - vincent.zonca@diplomatie.gouv.fr

Nous encourageons, par ailleurs, les professionnels qui le peuvent à rester plus longuement que les quelques jours de ce programme : nous serons ravis, en ce sens, d'aider les professionnels à élaborer un programme sur mesure durant leur séjour.

Voici plus d'informations et le programme détaillé par ici :