Ulule et KissKissBankBank.com s'allient pour créer le leader français et européen de l'accompagnement des créateurs et entrepreneurs

Ulule, pionnier de l'accompagnement des créateurs et entrepreneurs en France, annonce l'acquisition de la plateforme KissKissBankBank.com, auprès de La Banque Postale. Ce rapprochement stratégique entre les deux acteurs historiques du financement participatif, partageant les mêmes valeurs citoyennes, marque une étape décisive dans la structuration du secteur. Cette alliance naturelle renforce considérablement la capacité du nouvel ensemble à accompagner les créateurs et entrepreneurs à chaque étape de leur développement, de l'émergence du projet jusqu'à sa réussite commerciale.

Un champion français au service de la création et de l'entrepreneuriat

Ulule et KissKissBankBank.com, deux pionniers du financement participatif en France, ont depuis 15 ans permis à 80 000 projets entrepreneuriaux, solidaires, créatifs et culturels de voir le jour sur leurs plateformes. Elles représentent ensemble une communauté de 9 millions de personnes et plus de 480 millions d'euros collectés, faisant du nouvel ensemble un acteur majeur à l'échelle européenne.

Au-delà du financement participatif, les deux acteurs ont ces dernières années développé et enrichi leur offre de services pour toujours mieux accompagner les porteurs de projets quel que soit leur domaine d'activité : conseil et formations certifiantes, programmes partenaires avec des grandes entreprises engagées, distribution via Ulule Boutique pour les marques responsables, etc. Ces offres complémentaires mêlées à l'expertise des deux équipes rassemblées, permettent aujourd'hui aux deux marques de proposer un écosystème complet au service de la création et de l'entrepreneuriat à impact positif.

Les deux plateformes conserveront leurs spécificités, tout en bénéficiant d'une infrastructure technologique commune, permettant d'optimiser l'innovation et les investissements au service des créateurs. Par ailleurs, La Banque Postale restera partenaire en 2025 des opérations à impact social et environnemental : "la Social Cup" et "les Coups de coeur" KissKissBankBank.

Pour Adrienne Horel-Pagès, présidente du conseil d'administration de KissKissBankBank & Co et membre du comité exécutif de La Banque Postale :

En cédant cette activité à Ulule, nous permettons à KissKissBankBank.com de pérenniser son activité et de poursuivre son développement au sein d'un acteur de référence partageant les mêmes valeurs citoyennes au service d'entrepreneurs engagés. La Banque Postale continuera par ailleurs à soutenir des projets à impact positif au plus près des territoires."

Une transformation majeure pour 2025

Cette alliance intervient à un moment clé où Ulule prépare une transformation majeure de sa plateforme pour le premier trimestre 2025.

Nous créons le camp de base des créateurs et entrepreneurs, un point d'entrée unique offrant tous les services essentiels pour développer son projet, quel que soit son stade de maturité",

annonce Alexandre Boucherot, Président d'Ulule.

"En unissant nos forces avec KissKissBankBank.com, nous allons démultiplier notre capacité à accompagner les porteurs de projets, avec des innovations majeures que nous dévoilerons début 2025. Cette convergence technologique nous permettra de mutualiser nos investissements et nos expertises afin d'accélérer le développement de nouveaux services innovants."

Les créateurs de Ulule et KissKissBankBank ont un immense talent !

Lunii, la fabuleuse fabrique à histoires s'est lancée sur Ulule, comme le jeu vidéo Noob et les livres de recettes de Gastronogeek. Sans oublier de nombreuses associations dont SOS Méditerranée. Bob Lenon a lui lancé des projets sur KissKissBankbank, tout comme Cyril Dion avec la série documentaire Un Monde Nouveau, ou encore Blast et de très nombreux titres indépendants.

Quelques chiffres sur les deux plateformes rassemblées :

- plus de 480 millions collectés

- près de 80 000 projets financés

- plus de 9 millions de membres engagés