Cloud Gaming : Gamestream lève 4,5 M€ pour poursuivre la révolution de l'industrie du jeu vidéo

En seulement 4 ans, Gamestream s'est imposé sur le marché des solutions de Cloud Gaming à destination du BtoB. Positionnée sur un marché émergent mais excessivement dynamique, la Deep Tech française compte déjà un demi-million d'utilisateurs à travers le monde et a récemment lancé un service sur PC, TV et mobile avec JioGames, acteur majeur du jeu vidéo en Inde. Ce dernier lui donne aujourd'hui accès à un potentiel de 1,4 milliard de joueurs supplémentaires. Un succès qui a convaincu Audacia et Bpifrance via son fonds Tech and Touch de rejoindre l'équipe d'investisseurs déjà embarquée dans l'aventure, pour participer à une deuxième levée de fonds, d'un montant de 4,5 millions d'euros. De quoi permettre à Gamestream de rêver encore plus grand.

Un business model unique, innovant et gagnant

En 2023, le marché mondial des jeux vidéo a généré des revenus à hauteur de 184 milliards de dollars, d'après le dernier rapport Newzoo, soit une croissance de +2,6 % (1). Le Cloud Gaming, bien qu'encore émergent, affiche un potentiel de croissance prometteur. Il devrait en effet tripler d'ici 2025, passant de 2,38 milliards en 2022 à 8,17 milliards de dollars (2).

Gamestream, lancée commercialement en 2019, est née de la rencontre entre ses cofondateurs Ivan Lebeau, qui cumule 30 ans d'expérience dans l'univers du gaming, et Xavier Cavin, chercheur à l'Inria. Technologiquement en avance, sa plateforme de Cloud Gaming offre aux joueurs une expérience de streaming exceptionnelle nécessitant seulement 3 mégabits de bande passante. Une prouesse qui rend l'expérience de jeu fluide sur tous appareils et systèmes d'exploitation (tablette, smartphone, TV connectée ou ordinateur, iOS et Android), avec un simple accès haut débit.

Grâce à son partenariat avec les principaux éditeurs tels que Disney Interactive, Konami, Outright Games, Microids ou encore Plug In Digital, Gamestream propose dans son catalogue plus de 300 licences cultes pour les familles et les joueurs occasionnels. Toutefois, au-delà de sa technologie et de l'offre, c'est son business model qui a propulsé la start-up vers le succès. Elle propose en effet sa solution en BtoBtoC, principalement aux opérateurs télécoms, en marque blanche, mais aussi sous sa marque Pleio, disponible en France via Bouygues Telecom.

Aujourd'hui, sa plateforme de Cloud Gaming est déployée en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, où elle est distribuée par : Bouygues Telecom et Zeop (via son partenaire Netgem), Telekom Slovenije (1er opérateur de Slovénie), e& (1er opérateur télécoms des Emirats arabes unis), Telkom Indonesia (1er opérateur télécoms d'Indonésie) et désormais Reliance Jio, opérateur principal en Inde et leader du jeu vidéo au travers de sa filiale JioGames. Gamestream évolue aussi sur le marché de l'hospitalité. Elle est ainsi le seul acteur du Cloud Gaming à avoir conclu un accord-cadre avec le groupe Accor pour distribuer sa solution dans ses hôtels à travers le monde.

Une orientation vers les pays émergents stratégique et assumée

Alors que la Deep tech française cumule déjà près de 500 000 abonnés, sa récente signature avec JioGames, en Inde, ouvre à Gamestream les portes d'un marché potentiel de 1,4 milliard de joueurs supplémentaires. Un contrat qui a convaincu Audacia, acteur majeur du Private Equity, et la Banque publique d'investissement Bpifrance de rejoindre la table des investisseurs historiques, auprès de qui la start-up avait déjà levé 5 M€ entre fin 2019 et mai 2020.

Gamestream annonce ainsi une nouvelle levée de fonds d'un montant de 4,5 millions d'euros pour s'ancrer davantage encore sur la scène mondiale. Après l'Inde, elle porte aujourd'hui son regard vers l'Afrique de l'Ouest, une région au sein de laquelle le jeu vidéo connaîtra cette année une croissance de 6,9 %, d'après le dernier rapport Newzoo.

Dans ces pays, la concurrence des géants américains est moindre alors que le besoin est majeur. Peu de personnes ont les moyens d'acheter une console, et encore moins des jeux à 70 € l'unité. L'attente autour du Cloud Gaming est donc forte, puisque pour quelques euros par mois, les joueurs peuvent accéder, en illimité, à de nombreuses licences de qualité console depuis leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone. Cette nouvelle levée de fonds va nous permettre d'imposer davantage encore ce modèle sur la scène internationale ",

commente Ivan Lebeau, cofondateur et président de Gamestream.

Pour faciliter son déploiement, la start-up s'appuie sur sa maîtrise de bout en bout de la chaîne de valeur du Cloud Gaming. Elle est ainsi en mesure de fournir sa technologie de streaming, ses serveurs, son catalogue de jeux, ainsi qu'un outil de data monitoring. Une vraie force pour ses clients, qui permet un déploiement rapide et sans couture.

Gamestream poursuit sa trajectoire d'innovation et de croissance

Les grands opérateurs sont le coeur de cible de Gamestream. Les telcos ont compris qu'ils pouvaient devenir, grâce à la solution, de véritables promoteurs de cette révolution des usages : d'abord grâce à leur puissance de distribution et à la qualité de leur réseau, mais aussi en facilitant les transactions via le paiement sur la facture télécoms. Ils sont ainsi particulièrement bien positionnés pour tirer profit du marché du jeu vidéo en live streaming.

Gamestream souhaite également renforcer son offre à destination des éditeurs de jeux vidéo, afin qu'ils puissent donner aux joueurs la possibilité de tester en live streaming leurs derniers opus. Autant de projets qui nécessitent d'étoffer les compétences en interne. Actuellement composée de 38 collaborateurs, son équipe s'étoffera de 10 nouveaux talents dans les prochains mois, principalement des profils tech et IT. Enfin, l'acquisition de nouvelles licences de jeux sera au coeur de la stratégie, afin de proposer davantage de choix aux utilisateurs.

Le streaming représente clairement l'avenir du jeu vidéo. Sur ce marché, disposer en France d'un acteur comme Gamestream est une chance. Son modèle unique en fait un redoutable compétiteur sur la scène mondiale. Cette start-up a su trouver sa place en s'adressant à une cible spécifique, les joueurs dans les pays émergents, dont le potentiel est exponentiel. Nous avons toutes les raisons de croire en sa réussite",

précise Thomas Schmitz, directeur des investissements d'Audacia.

Gamestream est un exemple de la réussite de la Deep Tech française. En seulement 4 ans, elle a su s'imposer comme un acteur majeur sur la scène internationale du Cloud Gaming, illustrant l'engagement de la French Touch à promouvoir l'innovation et le leadership français. Nous sommes fiers de contribuer aujourd'hui à son expansion, que nous souhaitons forte et durable",

commente Guillaume Simonaire, directeur d'investissement chez Bpifrance.