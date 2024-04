France 2030 : Lancement de l'appel à projets "Accélération des usages de l'IA générative dans l'économie"

A l'occasion des AI Days organisés par France Digitale, Marina Ferrari, secrétaire d'Etat chargée du Numérique, a lancé, avec Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Bruno Bonnell, secrétaire général pour l'investissement, en charge de France 2030, un nouvel appel à projets du plan France 2030 qui vise à encourager le développement et l'adoption d'outils basés sur l'intelligence artificielle (IA) générative[1] dans tous les secteurs de l'économie.

Lancée en 2018, la stratégie nationale pour l'IA a pour ambition de consolider la souveraineté économique et technologique de la France et de mettre l'IA au service de l'économie et de la société. Le pilier "Maîtrise de technologies numériques souveraines et sûres" de France 2030 a confirmé le caractère prioritaire de la stratégie nationale pour l'IA finançant une deuxième phase à hauteur de 1,5 milliards d'euros d'ici 2025.

Révélé fin 2022 au grand public, les progrès de l'IA générative ont mis en lumière le potentiel de cet outil pour la productivité des entreprises. Sa diffusion est ainsi un enjeu majeur de compétitivité et de souveraineté comme l'a souligné le récent rapport de la Commission IA.

L'appel à projets "Accélération des usages de l'IA générative dans l'économie" du plan France 2030, opéré pour le compte de l'Etat par Bpifrance, favorisera la formation de consortiums réunissant des développeurs d'outils d'IA générative et de futurs utilisateurs.

Ce dispositif permettra le développement d'outils d'IA générative performants et diffusant dans l'ensemble de l'économie. Les outils développés dans le cadre de cet appel à projets devront être entièrement ou partiellement réplicables chez d'autres utilisateurs d'un même secteur d'application, voire dans d'autres secteurs, maximisant ainsi l'effet de levier du soutien public.

Au-delà des développements technologiques, la constitution des consortiums permettra de contribuer au développement d'une culture et d'un socle de connaissances en IA dans l'économie, par le rapprochement des acteurs qui ont vocation à développer ensemble une telle culture.

Cet appel à projets s'inscrit dans la continuité de l'appel à projets "Communs numériques de l'IA générative" de France 2030 lancé en 2023 dont les lauréats seront annoncés prochainement. Ce dispositif, qui soutient le développement des briques technologiques fondamentales de l'IA générative, a connu un vif succès qui témoigne de la dynamique de l'écosystème français.

L'appel à projets "Accélération des usages de l'IA générative dans l'économie" est opéré pour le compte de l'Etat par Bpifrance. Il est ouvert à compter du 4 avril 2024.

Calendrier de la relève : 2 juillet 2024 à 12h00.

Le cahier des charges est accessible sur le site de Bpifrance - Contact : aap.france2030bpifrance.fr

Pour Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche :

L'accélération de l'adoption de l'intelligence artificielle générative au sein de notre société est un enjeu majeur pour s'assurer que cette nouvelle technologie nous bénéficie au mieux. Cet appel à projets est essentiel pour concrétiser des utilisations adaptées aux besoins des entreprises, leur permettant ainsi d'innover et d'assurer le pont indispensable entre travaux de recherche en IA et diffusion dans l'économie."

Pour Marina Ferrari, secrétaire d'Etat chargée du Numérique :

L'intelligence artificielle est une révolution technologique qui transformera dans la durée l'ensemble des secteurs économiques. Son adoption par la diffusion, au sein des entreprises, de solutions françaises et européennes est un enjeu majeur de compétitivité de nos entreprises et de souveraineté de notre pays. En soutenant des consortiums de développeurs, d'intégrateurs et d'utilisateurs, cet appel à projets favorise les synergies au sein de l'écosystème français d'IA."