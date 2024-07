Subventions à destination du prototypage et de la production de jeux vidéo en Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur

La Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en place en 2022 un fonds d'aide destiné au prototypage et à la production de jeux vidéo. Ce dispositif vise à soutenir des oeuvres de qualité, promouvoir la diversité culturelle, et favoriser l'émergence de nouveaux talents. Les sociétés éligibles peuvent obtenir des aides variant entre 15 000 et 100 000 euros selon le stade de développement du projet. Ces aides s'adressent aux entreprises de production ou d'édition ayant leur siège en France ou dans l'UE et dont 50% minimum des dépenses du budget de production sont réalisées en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Plus d'informations ici