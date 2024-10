RIVRS lève 4 millions d'euros pour devenir le leader mondial de la création de jeux vidéo UGC

Les jeux UGC (User Generated Content) sont créés par et pour la communauté des joueurs. La conception de ces univers personnalisés et sans cesse renouvelés génère une nouvelle économie à fort revenu.

Sur ce marché naissant, l'éditeur français RIVRS professionnalise et industrialise la création de jeux UGC, de la conception à la distribution. Sa force réside notamment dans sa capacité à concevoir des jeux sur plusieurs plateformes (Minecraft, Roblox, Fortnite)

Cette levée d'amorçage menée par Pléiade Venture va permettre à RIVRS de consolider son leadership européen et entamer son expansion internationale, d'enrichir son catalogue de jeux et de s'ouvrir à de nouvelles plateformes.

La start-up française RIVRS, spécialisée dans la création de jeux vidéo UGC, annonce sa première levée de fonds de 4M€. Exclusivement mené par Pléiade Venture, ce financement doit lui permettre de multiplier la création de jeux sur Roblox, Fortnite, Minecraft et d'autres plateformes mais aussi préparer son expansion internationale.

Une croissance exponentielle sur un marché naissant et encore fragmenté

Fondée en 2021 à Rennes par Romain Hubert (23 ans) et Loïc Deffains (41 ans), RIVRS s'est rapidement imposé comme un acteur majeur dans le domaine des jeux UGC. En 2023, RIVRS a doublé son CA et entend désormais concurrencer les leaders anglo-saxons (Voldex, Gamefam…).

RIVRS capitalise sur l'émergence d'un marché très important (+2,7Md$ générés par les créateurs de jeux UGC en 2024 sur les 3 principales plateformes). L'UGC (pour user generated content, "contenus créés par les utilisateurs") transforme radicalement l'industrie du jeu vidéo en permettant une hyper-diversification du contenu à moindre coût, tout en fidélisant la communauté de joueurs.

Majoritairement issus de la communauté des jeux-plateformes, les créateurs d'UGC sont pour la plupart jeunes et pâtissent de faiblesses en termes de structure, d'expérience et de rationalisation économique. C'est là que RIVRS change la donne.

Un positionnement unique dans l'univers des jeux vidéo UGC

A ce jour, aucun autre acteur ne combine à cette échelle la capacité à produire en interne sur plusieurs plateformes UGC et une professionnalisation de l'activité, de la conception à la distribution des jeux. Le temps de production moyen de RIVRS est de seulement deux mois.

La jeune pousse a déjà développé dix jeux à succès, dont certains ont généré des revenus significatifs, atteignant près de 500K€ pour un seul titre. Ces productions rassemblent des centaines de milliers de joueurs et son modèle économique repose sur les achats "in-game" et les abonnements aux jeux.

Romain Hubert, co-fondateur et CEO de RIVRS, déclare : "Notre modèle économique éprouvé et notre capacité à créer des jeux de qualité à un rythme soutenu nous placent en pole position pour capturer une part significative du marché mondial du jeu vidéo UGC. Cette levée de fonds marque une étape clé dans notre histoire et nous permet de concrétiser notre ambition de devenir le leader mondial du jeu vidéo UGC dans les prochaines années."

Ce premier tour de table de 4M€ va permettre à RIVRS de financer plusieurs axes stratégiques :

Technologie et innovation : renforcement des capacités de développement de jeux sur les plateformes existantes (Roblox, Fortnite, Minecraft) et sur de nouvelles plateformes. Lancement d'un programme de R&D avec l'expansion de la plateforme d'accompagnement RIVRS Studio qui permet aux créateurs du monde entier d'optimiser leurs chances de succès.

: renforcement des capacités de développement de jeux sur les plateformes existantes (Roblox, Fortnite, Minecraft) et sur de nouvelles plateformes. Lancement d'un programme de R&D avec l'expansion de la plateforme d'accompagnement RIVRS Studio qui permet aux créateurs du monde entier d'optimiser leurs chances de succès. Développement de jeux 100% propriétaires : accélérer le développement interne de nouveaux jeux par le renforcement des équipes et des acquisitions stratégiques de studios UGC. L'objectif est de maximiser l'impact de chaque lancement et de capturer des parts de marché supplémentaires.

: accélérer le développement interne de nouveaux jeux par le renforcement des équipes et des acquisitions stratégiques de studios UGC. L'objectif est de maximiser l'impact de chaque lancement et de capturer des parts de marché supplémentaires. Développement des activités de publishing & de coproduction : via RIVRS Studio, la société souhaite ouvrir son expertise à la myriade de studios indépendants en les aidant à concevoir et distribuer leurs jeux. Avec les éditeurs de plus grande envergure, RIVRS va également développer son activité de coproduction en intégrant des IP célèbres sur les plateformes UGC .

Outre la complémentarité de ses deux cofondateurs, Romain Hubert, expert gaming et Loïc Deffains, serial entrepreneur et fondateur du startup studio Unitee, la croissance de RIVRS est soutenue par une équipe diversifiée et expérimentée, composée de talents issus de l'industrie du jeu vidéo et de la tech. Parmi les investisseurs historiques qui accompagnent toujours la croissance de la société, figurent des influenceurs gaming de premier plan comme FuzeIII (5,4M d'abonnés) ou LeBouseuh (4,3M d'abonnés).

RIVRS correspond parfaitement aux 3 critères d'investissement de Pléiade Venture : innovation, croissance et excellence opérationnelle. Celle-ci se traduit par la croissance forte autofinancée jusque-là, le ROI rapide de chaque jeu et des processus solides mis en place chez RIVRS. Nous sommes convaincus que Loïc et Romain sauront construire un leader mondial sur le marché en forte croissance du jeu UGC"

déclare Constance Rietzler, directrice associée chez Pléiade Venture.